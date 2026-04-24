El Mundial de MotoGP regresa a Europa este fin de semana para disputar la cuarta prueba de la temporada en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Tras el parón obligado por la cancelación de la cita en Qatar, la afición española podrá disfrutar de un Gran Premio histórico donde Marc Márquez busca alcanzar su victoria número 100 y frenar el liderato de Marco Bezzecchi.

Para que no te pierdas nada de lo que ocurra en el trazado andaluz del 24 al 26 de abril, aquí tienes la guía completa de horarios y televisión.

¿Dónde ver el GP de España gratis y en directo?

Este año, los aficionados cuentan con múltiples opciones, incluyendo la emisión en abierto:

Gratis en Telecinco y Be Mad: Mediaset emitirá el GP de España íntegro. Los entrenamientos de viernes y sábado se podrán seguir en Be Mad , mientras que la Sprint Race (sábado, 15:00h) y las carreras del domingo se verán en directo en Telecinco .

Mediaset emitirá el GP de España íntegro. Los entrenamientos de viernes y sábado se podrán seguir en , mientras que la (sábado, 15:00h) y las se verán en directo en . Plataformas de pago: Como es habitual, DAZN y Movistar Plus+ ofrecerán toda la programación desde los primeros libres hasta las ruedas de prensa finales.

Horarios detallados: Entrenamientos, Clasificación y Carreras

Sábado 25 de abril: El día de la pole

La jornada del sábado es crucial para determinar la parrilla de salida y repartir los primeros puntos en la carrera corta.

10:10h: MotoGP | FP2 (Libres)

MotoGP | FP2 (Libres) 10:50h: MotoGP | Q1

MotoGP | Q1 11:15h: MotoGP | Q2 (Lucha por la Pole)

12:45h: Moto3 | Clasificaciones (Q1 y Q2)

Moto3 | Clasificaciones (Q1 y Q2) 13:40h: Moto2 | Clasificaciones (Q1 y Q2)

Moto2 | Clasificaciones (Q1 y Q2) 15:00h: Carrera Sprint MotoGP (Telecinco)

Domingo 26 de abril: Las grandes finales

El domingo se decidirán los ganadores del Gran Premio en las tres categorías:

09:40h: Warm-up MotoGP

Warm-up MotoGP 11:00h: Carrera Moto3 (19 vueltas)

(19 vueltas) 12:15h: Carrera Moto2 (21 vueltas)

(21 vueltas) 14:00h: Carrera MotoGP (25 vueltas)

Márquez ante el reto histórico

La atención está centrada en el box del Ducati Lenovo Team. Marc Márquez, que viene de un meritorio quinto puesto en Austin tras cumplir una penalización, llega a una de sus pistas favoritas. El de Cervera no solo quiere recortar distancias con el líder Bezzecchi y las competitivas Aprilia, sino que busca firmar su centenar de victorias en el motociclismo profesional ante una grada que espera llenar el circuito jerezano.