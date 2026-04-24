El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha destapado un caso sin precedentes que mezcla seguridad nacional, operaciones militares y mercados de predicción de criptomonedas. El soldado Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, ha sido acusado formalmente de utilizar información clasificada sobre la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro para obtener beneficios ilícitos en la plataforma Polymarket.

El «insider trading» de la Operación Resolución Absoluta

Van Dyke, quien estaba destinado en una base militar en Carolina del Norte, no era un espectador externo. Según la fiscalía, el soldado participó directamente en la planificación de la «Operación Resolución Absoluta», la misión que culminó con la detención de Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Aprovechando su acceso privilegiado, Van Dyke habría diseñado una estrategia de apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, justo antes de que el operativo se hiciera público:

La inversión: Apostó inicialmente unos 33.000 dólares .

Apostó inicialmente unos . El método: Utilizó cuentas en Polymarket bajo una identidad oculta para responder «sí» a la salida de Maduro del poder antes de finalizar el año.

Utilizó cuentas en Polymarket bajo una identidad oculta para responder «sí» a la salida de Maduro del poder antes de finalizar el año. El botín: Las maniobras le reportaron un beneficio neto de aproximadamente 400.000 dólares.

«Las acciones del acusado fueron claramente un caso de tráfico de información privilegiada. Los mercados de predicciones no son un refugio para estas prácticas», sentenció Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Cargos y posibles condenas

La gravedad del caso radica en la violación de los acuerdos de confidencialidad y el uso de activos militares para beneficio personal. El pliego de cargos contra Van Dyke incluye:

Delito Pena máxima potencial Violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (3 cargos) 10 años por cargo Fraude electrónico 20 años Transacción monetaria ilegal 10 años

De ser hallado culpable de todos los cargos en su grado máximo, el soldado podría enfrentarse a una pena teórica de varias décadas de prisión.

Reacción de la Casa Blanca

El caso ha llegado hasta el Despacho Oval. Al ser consultado por la prensa, el presidente Donald Trump comparó la situación con uno de los escándalos más famosos del deporte estadounidense.

Aunque admitió no conocer todos los detalles del expediente, el mandatario recordó el caso de Pete Rose, la leyenda del béisbol que fue expulsada de por vida de la MLB: «Fue vetado por apostar sobre su propio equipo; aquí estamos ante algo similar en el ámbito militar», sugirió Trump, subrayando la falta de ética al apostar sobre una misión en la que el propio individuo está involucrado.

El proceso judicial continuará en Nueva York, mientras Polymarket y otros mercados de predicción enfrentan un nuevo escrutinio sobre cómo detectar y prevenir el uso de información gubernamental clasificada en sus plataformas.