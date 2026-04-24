El programa de Telecinco sorprende a los concursantes al cambiar la mecánica del juego: esta vez no votaron para expulsar, sino para salvar. Marisa Jara regresa como concursante de pleno derecho y se une a la nueva «zona parásita».

La octava gala de ‘Supervivientes 2026’ quedará grabada como una de las más disruptivas de la edición. El ‘reality’ estrella de la televisión española, conducido por Jorge Javier Vázquez, introdujo anoche dos giros de guion que han alterado por completo la convivencia en Honduras. El primero de ellos afectó directamente a la configuración del grupo con la repesca de una exconcursante; el segundo, mucho más estratégico, transformó el proceso de las nominaciones, dejando a los supervivientes en una situación de vulnerabilidad nunca antes vista.

En el plano de la convivencia, la noche también sirvió para que Gerard y Claudia limaran asperezas tras su periodo de aislamiento conjunto. Además, se confirmó la recuperación de Almudena tras sus recientes problemas de salud, mientras que Soto y Alvar recibieron una sanción disciplinaria por intercambiar comida entre playas, lo que ha provocado la clausura inmediata de la zona de comunicación por orden de la organización.

La expulsión y la creación de la «zona parásita»

La noche comenzó con la tensión habitual de la expulsión. Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias eran los nombres que pendían de un hilo tras la salvación previa de Claudia. Tras confirmarse la continuidad de Gerard, el duelo final se trasladó a la Palapa. Finalmente, la audiencia decidió que Almudena permaneciera en la aventura, convirtiendo a Ingrid Betancor en la nueva expulsada.

Sin embargo, el destino de Ingrid no estaba en España, sino en la recién habilitada «zona parásita». Allí se encontró con la gran sorpresa de la noche: la repesca de Marisa Jara. La modelo, que había regresado a la isla como invitada hace unos días, recibió la oferta de Jorge Javier Vázquez para convertirse de nuevo en concursante de pleno derecho. Marisa aceptó el reto con entusiasmo: «¡Sí, Jorge, me quedo! Estoy súper contenta». Ambas deberán convivir ahora en una plataforma sobre el mar, dependiendo de sus compañeros para alimentarse, hasta que el domingo se decida quién abandona definitivamente el concurso.

El giro histórico de las nominaciones

La organización de ‘Supervivientes’ decidió poner a prueba la lealtad de los grupos con un cambio de mecánica inédito: en lugar de otorgar puntos para expulsar, los concursantes tuvieron que salvar. Este sistema provocó que los nominados fueran aquellos que «nadie quiso salvar», dejando al descubierto las verdaderas afinidades y estrategias en ambas playas.

• En la primera playa: El líder Darío salvó a Alvar, quien salvó a Alba Paul. Esta última eligió a Nagore, que a su vez sacó de la lista a Ivonne. Al quedar sola, Almudena resultó nominada por el grupo y, en su derecho de revancha, arrastró a Alba Paul a la lista.

• En la segunda playa: Borja, como líder, salvó a Maica, quien salvó a Claudia. Claudia, en un gesto inesperado, salvó a Gerard. Este sacó de la lista a Aratz y él hizo lo propio con Soto. Como consecuencia, el nominado fue Toni Elías, quien decidió sumar a Soto a la palestra.

Tras este complejo proceso, los nominados de la semana son Almudena, Alba, Toni y Soto, destacando el hecho de que es la primera vez en toda la edición que Claudia no figura en la lista negra.