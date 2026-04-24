El conjunto azulgrana se juega su presencia en los ‘play-offs’ este viernes, 24 de abril, en el Principado. El duelo ante el equipo monegasco, a partido único, decidirá el futuro europeo de los de Joan Peñarroya.

El Barça afronta esta tarde una de las citas más determinantes de su temporada continental. El equipo catalán visita el Salle Gaston Médecin para medirse al AS Mónaco en el duelo correspondiente al ‘play-in’ de la Euroliga 2025-26. Tras una fase regular de máxima igualdad, el nuevo formato de competición obliga a los azulgranas a jugarse el todo por el todo a domicilio en una cancha siempre complicada.

El encuentro, que comenzará a las 19:30 horas, medirá la solidez de un proyecto que busca recuperar su sitio entre la élite europea. El factor cancha favorece en esta ocasión al conjunto del Principado, lo que añade un grado extra de dificultad para un Barça que necesita su mejor versión defensiva y el acierto de sus hombres exteriores para superar la eliminatoria.

Un duelo de alta tensión en el Principado

El Salle Gaston Médecin será el escenario de una batalla táctica donde cada posesión resultará vital. El AS Mónaco, conocido por su físico y su capacidad anotadora en el perímetro, pondrá a prueba la resistencia de la rotación azulgrana. Por su parte, el Barça intentará imponer su ritmo de juego y dominar el rebote para evitar que el conjunto local corra y genere ventajas en transición. Al tratarse de una eliminatoria de ‘play-in’, el margen de error es inexistente: el ganador dará un paso de gigante hacia la lucha por el título, mientras que el derrotado verá comprometidas sus aspiraciones.

Horario: ¿A qué hora empieza el Mónaco – Barça?

El partido entre el AS Mónaco y el Barça se disputa este viernes, 24 de abril, a partir de las 19:30 horas. Los aficionados al baloncesto europeo tienen una cita ineludible con el arranque de las eliminatorias previas a la fase final del torneo.

Televisión: ¿Dónde ver el Mónaco – Barcelona en directo?

La retransmisión del encuentro en España correrá a cargo de Movistar+, la plataforma que ostenta los derechos de la máxima competición europea de clubes.

• Canal de TV: El choque se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7).

• Equipo de retransmisión: La narración y el análisis técnico contarán con las voces habituales de la plataforma, entre los que destacan nombres como David Carnicero, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo, Fran Fermoso y Nacho Rodríguez, entre otros profesionales del equipo de baloncesto de Movistar.

• Online: Los abonados podrán acceder al partido a través de la aplicación de Movistar+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV, permitiendo seguir el ‘play-in’ desde cualquier lugar.