La salida de RTVE y la no participación de España tras la decisión de la UER de mantener a Israel elimina la emisión nacional, pero los fans podrán seguir el evento a través de YouTube o mediante el uso de VPN.

RTVE ha confirmado su retirada de Eurovisión 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) fallara a favor de la participación de Israel. Esta decisión implica que, al igual que la candidatura de España, la retransmisión del evento anual ha quedado «completamente eliminada del tablero» en nuestro país.

La retirada se debe a que la cadena pública española considera a Israel un país agresor en un conflicto internacional, argumentando que debería aplicarse el mismo criterio de expulsión que se usó previamente con Rusia.

Pese a que no se emitirá en la televisión nacional, los seguidores del Festival de la Canción tienen diversas opciones para ver y disfrutar del certamen:

1. Seguir la retransmisión en YouTube

La opción más sencilla es acceder al canal oficial de Eurovisión en YouTube.

Alcance: La UER suele retransmitir el festival a nivel internacional en su canal. Es probable que, dada la sensibilidad del caso, la retransmisión esté disponible, como sucedió con Eurovisión 2025 .

La suele retransmitir el festival a nivel internacional en su canal. Es probable que, dada la sensibilidad del caso, la retransmisión esté disponible, como sucedió con . Inconveniente: Toda la emisión se realiza en inglés, incluyendo a los presentadores y los comentarios.

2. Uso de redes VPN para cadenas extranjeras

Otra alternativa técnica es utilizar una Red Privada Virtual (VPN) para sintonizar canales de otros países europeos que sí han decidido mantener la emisión, como Alemania, Reino Unido o Francia.

Funcionamiento: Una VPN enmascara la dirección de red del usuario y permite desplazarlo virtualmente a nivel geográfico. Esto permite acceder al streaming de cadenas de televisión extranjeras que emiten el festival.

Una enmascara la dirección de red del usuario y permite desplazarlo virtualmente a nivel geográfico. Esto permite acceder al streaming de cadenas de televisión extranjeras que emiten el festival. Recomendación: Las VPN gratuitas suelen tener limitaciones de datos, por lo que se recomienda el uso de servicios de pago como Proton VPN, PIA, Ghost o Surfshark para garantizar la calidad y la privacidad durante las retransmisiones audiovisuales.

Inconvenientes y veto ético

Pese a estas soluciones, el seguimiento del festival en España tendrá varios inconvenientes: