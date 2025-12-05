La XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, celebrada este jueves en Madrid, concluyó sin ninguna mención expresa a Ceuta y Melilla en el comunicado oficial emitido por La Moncloa. El documento, de 23 páginas y compuesto por 119 puntos, solo recoge una referencia escueta y técnica a las aduanas comerciales, sin aludir directamente a la situación o soberanía de las dos ciudades autónomas.

El encuentro, presidido por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, reunió a más de una decena de ministros de ambos países. La cita se desarrolló a puerta cerrada y sin comparecencia ante los medios de comunicación, una decisión poco habitual si se compara con la anterior cumbre de estas características, celebrada en Rabat en 2023.

En una entrevista publicada este mismo jueves, el ministro marroquí de Industria y Comercio, Ryad Mezzour, evitó hasta en cuatro ocasiones pronunciarse sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, limitándose a señalar que ese asunto “no está en nuestras discusiones ahora” y subrayando que las conversaciones actuales se centran en “lo que podemos construir”.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) criticó duramente la falta de transparencia en el desarrollo de la cumbre, reclamando la presencia de los medios y una rueda de prensa posterior. En un comunicado, la asociación consideró “inaceptable” que el presidente del Gobierno no compareciera ante los periodistas tras una cita de tal relevancia diplomática.

La única mención que afecta de forma indirecta a Ceuta y Melilla aparece en el punto 62 del comunicado, donde se hace referencia a la cooperación entre las administraciones aduaneras de ambos países. En él se recoge la intención de reforzar la colaboración técnica, intercambiar experiencias y utilizar nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para combatir el fraude y el contrabando. Sin embargo, no se concreta ningún avance en la tan demandada formalización de una aduana comercial plena y funcional.

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, había expresado días antes su esperanza de que esta reunión sirviera para establecer un marco estable de intercambio de mercancías. No obstante, tras analizar el comunicado, el sector empresarial considera que sus reivindicaciones continúan sin respuesta clara.

La situación migratoria también fue abordada en la RAN. Pese a que el documento oficial habla de una “cooperación ejemplar” entre ambos países, la realidad en el terreno continúa siendo crítica. Los centros de menores en Ceuta y Canarias siguen desbordados y se mantiene una elevada presión migratoria, con un número récord de víctimas recuperadas en las costas ceutíes durante 2025.

Aun así, España y Marruecos han resaltado su compromiso con una migración “segura, ordenada y regular”, así como la lucha conjunta contra la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas. Estas afirmaciones contrastan, según fuentes locales, con las escenas habituales de jóvenes intentando alcanzar Ceuta por mar, en muchos casos sin que se observe una intervención preventiva por parte de las autoridades marroquíes.

La reunión sí abordó otros asuntos de relevancia internacional, como la cooperación antiterrorista, el Sáhara Occidental, el intercambio comercial, la pesca, la educación, la energía renovable, la inteligencia artificial o el Mundial de fútbol de 2026. Sin embargo, cuestiones sensibles para España como la soberanía de Ceuta y Melilla o la situación particular de Canarias no figuran en el documento final.

Una vez más, según interpretan distintos analistas, el resultado refuerza la percepción de que es Marruecos quien continúa marcando el ritmo y los límites del diálogo bilateral.