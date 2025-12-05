Una orientadora que prestaba servicio en el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados ‘Entre dos mares’, en Ceuta, ha sido apartada de su puesto y se encuentra bajo investigación judicial por un presunto delito de agresión sexual a dos menores marroquíes de 15 y 17 años, ambos tutelados por la Ciudad Autónoma.

La investigada, contratada por la entidad Engloba, prestó declaración este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta, tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Como medida cautelar, el juez ha decretado una orden de alejamiento respecto a los dos adolescentes, sin que por el momento se haya ordenado su ingreso en prisión.

La denuncia se activó después de que los propios jóvenes relataran a una educadora del centro los hechos presuntamente ocurridos. La trabajadora informó de inmediato a la dirección del recurso, que a su vez notificó lo sucedido al Área de Menores. De manera urgente, se pusieron en marcha los protocolos de protección, que incluyeron la retirada inmediata de la orientadora de cualquier contacto con los menores.

Uno de los adolescentes tiene 15 años, lo que agrava aún más la supuesta conducta delictiva al tratarse de un menor que no ha alcanzado la edad mínima legal de consentimiento, según subrayan fuentes conocedoras del caso.

Los hechos concretos que se investigan están relacionados con comportamientos que podrían vulnerar la libertad y la indemnidad sexual de los menores, aunque no han sido detallados públicamente para preservar la protección de las víctimas y el correcto desarrollo de la investigación.

El centro ‘Entre dos mares’ fue habilitado de manera extraordinaria por la Ciudad Autónoma de Ceuta tras la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, al quedar desbordado el centro de La Esperanza. Este recurso, que anteriormente funcionaba como hostal, fue adaptado para atender la emergencia social generada por el aumento de llegadas desde Marruecos.

Además, las autoridades locales tuvieron que acondicionar varias naves en la zona del Tarajal como espacios temporales de acogida. Para el funcionamiento de estos centros, el Gobierno local ha colaborado con distintas organizaciones sociales responsables de la contratación del personal.

Actualmente, Ceuta mantiene bajo su tutela a más de 500 menores extranjeros no acompañados, aunque la presión asistencial ha disminuido en los últimos meses gracias al traslado de algunos grupos a la Península dentro del plan promovido por el Gobierno de España.