El brote, el primero en España desde 1994, ha llevado al sector ganadero a pedir el sacrificio de jabalíes en un radio de 20 km. El MAPA se reúne con el sector, y las autoridades catalanas piden «máxima prudencia» a la población ante el Puente de Diciembre.

Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), elevando el total de positivos a trece desde que se detectó el brote la semana pasada, el primero en España en 31 años.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) informó de la detección de dos nuevos focos (con uno y tres jabalíes afectados, respectivamente), sumando un total de cinco focos (dos primarios y tres secundarios), todos dentro del perímetro de mayor riesgo. Por otro lado, 37 jabalíes muertos hallados en la zona han dado resultado negativo al virus.

Reunión ministerial y medidas de alerta

El ministro Luis Planas se reúne este viernes con organizaciones agrarias y cooperativas para analizar la situación sanitaria. Mientras tanto, se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de la vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino de toda España.

En las granjas, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) mantienen la inspección y toma de muestras en las 39 explotaciones localizadas en la zona infectada sin haber detectado sintomatología compatible en ninguna de ellas. El MAPA ha recordado la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en el transporte y comunicar cualquier sospecha.

Petición de sacrificio masivo y prudencia ciudadana

El sector cárnico y las grandes empresas de porcino han elevado la presión, solicitando a las administraciones medidas drásticas:

Sacrificio de Jabalíes: Han planteado sacrificar a todos los jabalíes en un radio de 20 kilómetros del foco.

Vaciado de Granjas: Piden vaciar las granjas de cerdos de engorde de la zona.

«La única manera de que no salte a otras comarcas o incluso a otras provincias es sacrificando a los cerdos», ha afirmado Miquel Àngel Bergés, director general de la lonja Mercolleida.

Por su parte, el conseller de Agricultura catalán, Òscar Ordeig, ha pedido a los ciudadanos que apliquen la máxima «prudencia» y eviten acceder a las zonas restringidas durante el Puente de Diciembre para evitar propagar el virus.

El Govern catalán ve un «buen indicio» que los nuevos casos se hayan detectado dentro del radio de seis kilómetros, lo que sugiere una contención inicial del brote.

Más de mil personas están sobre el terreno en un «intenso trabajo» de campo coordinado con la UME (Unidad Militar de Emergencias), Mossos d’Esquadra y otros cuerpos, para la búsqueda de cadáveres, vigilancia de accesos y desinfección de vehículos.