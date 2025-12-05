Ya están disponibles los números premiados del Primer y Segundo Premio, así como los reintegros, del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves.

A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más tradicionales en España y destina el 70% de sus ganancias a los premiados.

Resultado Lotería Nacional

Categoría Número Premiado Primer Premio 86.154 Segundo Premio 59.009 Reintegros 9, 5 y 4