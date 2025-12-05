Ya están disponibles los números premiados del Primer y Segundo Premio, así como los reintegros, del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves.
A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más tradicionales en España y destina el 70% de sus ganancias a los premiados.
Resultado Lotería Nacional
|Categoría
|Número Premiado
|Primer Premio
|86.154
|Segundo Premio
|59.009
|Reintegros
|9, 5 y 4
Nota Importante: El periódico no se hace responsable de los posibles errores u omisiones en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE).