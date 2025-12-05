Antonio Rüdiger (32 años) y Éder Militao (27) fueron determinantes en el triunfo del Real Madrid en San Mamés. La pareja de centrales, junto con Thibaut Courtois (33), formó un triángulo defensivo que sostuvo el éxito del equipo a lo largo del partido. El portero belga destacó con tres intervenciones decisivas: dos a Guruzeta, incluyendo un paradón antológico, y otra a un disparo de Jauregizar en la segunda mitad.

La actuación de los centrales fue sobresaliente. Tras superar lesiones recientes, Rüdiger y Militao recuperan poco a poco sus automatismos defensivos: el brasileño se mostró veloz y agresivo en los duelos individuales, mientras que el alemán se encargó de controlar a los delanteros más potentes. El miércoles, se espera que Rüdiger vuelva a enfrentarse a Haaland si todo transcurre con normalidad.

Las estadísticas reflejan su influencia: Militao fue el tercer jugador con más intervenciones del Real Madrid (76), seguido por Rüdiger (75). Solo Tchouameni (104) y Carreras (85) superaron estas cifras. En la distribución de balón también brillaron: Rüdiger completó 64 de 67 pases (95,5% de efectividad) y Militao 53 de 56 (94,6%). Ambos, además, crearon una ocasión de gol cada uno, demostrando que su aporte no se limita a la defensa.

En lo físico, Rüdiger destacó por su contundencia pese a las faltas recibidas, mientras que Militao celebró cada intervención defensiva. Los dos centrales se marcharon del campo conversando y evidenciando una conexión sólida que complica cualquier intento rival de romper la defensa. Huijsen y Asencio tendrán difícil desplazar a esta pareja, que poco a poco se está adueñando de la zaga blanca.