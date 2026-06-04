El conjunto azulgrana dispone en el Palau Blaugrana de su primera oportunidad para sellar el pase a las semifinales tras recuperar el factor pista en el encuentro inicial de la serie frente al cuadro murciano.

El FC Barcelona y el UCAM Murcia se enfrentan hoy, jueves 4 de junio, en el Palau Blaugrana para disputar el segundo partido de la ronda de cuartos de final del ‘play-off’ de la Liga Endesa. Tras la victoria del conjunto azulgrana en el primer compromiso de la serie, los jugadores dirigidos por Xavi Pascual disponen del primer ‘match-ball’ para certificar su clasificación a las semifinales de la competición, dado que esta primera eliminatoria en la lucha por el título nacional se resuelve al mejor de tres partidos.

El Barça regresa a su feudo tras haber recuperado el factor pista en la eliminatoria frente al cuadro murciano. El equipo barcelonista logró dejar atrás la dolorosa derrota cosechada el pasado domingo ante el Valencia Basket. En el Palacio de los Deportes de Murcia, la plantilla vivió una notable mejoría en su juego, mostrando una versión muy diferente respecto a la exhibida frente al cuadro taronja. El bloque de Pascual se impuso en el choque inaugural por un contundente 68-91, fundamentado en una sólida actuación tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva. Darío Brizuela, con una destacada primera mitad, se erigió en el máximo anotador culé del encuentro con 18 puntos, secundado en el plano realizador por Will Clyburn, con 12 tantos, y por Juani Marcos, Jan Vesely y Youssoupha Fall, quienes aportaron 10 puntos cada uno.

En lo que respecta al desarrollo del juego, el Barça se mostró superior en la faceta del rebote con un balance de 34 a 39 capturas. Asimismo, la aportación de los jugadores suplentes resultó determinante, con un total de 47 puntos anotados frente a los únicamente 24 del banquillo del conjunto de Sito Alonso. La efectividad desde el perímetro fue otro de los factores clave del duelo, donde la escuadra azulgrana superó el 50% de acierto exterior con un registro de 11 aciertos de 20 intentos, mientras que el UCAM Murcia se quedó en un discreto 21%.

De cara al partido de hoy, el conjunto catalán tratará de contener nuevamente a David DeJulius para que firme una actuación discreta, tal y como sucedió en el primer asalto de la serie. El principal referente del equipo murciano se vio limitado a ocho puntos, firmando un balance de 3 de 11 en lanzamientos de campo. Además, la falta de aportación de figuras como Michael Forrest o Toni Nakic dejó aislado en la faceta anotadora a Kelan Martin, quien fue el máximo encestador del cuadro visitante el pasado martes al firmar 12 puntos.

Horario del partido entre el FC Barcelona y el UCAM Murcia

El segundo encuentro correspondiente a los cuartos de final del ‘play-off’ de la Liga Endesa entre el Barça y el UCAM Murcia se celebrará hoy, jueves 4 de junio, en las instalaciones del Palau Blaugrana. El balón echará a rodar a partir de las 19:00 horas, momento en el que dará comienzo el choque en la ciudad condal.

Dónde ver la Liga Endesa en directo por televisión y online

Los aficionados al baloncesto en España que deseen seguir en vivo el desarrollo del encuentro disponen de diferentes opciones de retransmisión. El partido de ‘play-off’ entre el Barça y el UCAM Murcia se podrá sintonizar en televisión a través de la plataforma DAZN. De igual modo, la emisión en directo estará disponible en Movistar, concretamente a través del canal específico DAZN Baloncesto.