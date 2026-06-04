El conjunto dirigido por Sergio Scariolo afronta sin margen de error el segundo encuentro de los cuartos de final en Tenerife tras caer en el primer partido en el Movistar Arena por 97-98.

El Real Madrid se encuentra en una situación límite en las eliminatorias por el título de la ACB. Tras sufrir una derrota en el encuentro inaugural de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa frente a La Laguna Tenerife, el equipo blanco viaja a las islas con la obligación de sumar una victoria para evitar la conclusión anticipada de su andadura en la competición. Un nuevo traspiés certificaría la primera temporada sin títulos para la entidad madridista desde el curso 2010/11, lo que supondría poner fin a un ciclo ganador de una década y media de duración.

Los jugadores entrenados por el técnico italiano Sergio Scariolo se juegan la continuidad en un escenario históricamente adverso. En caso de no conseguir el triunfo en territorio insular, el Real Madrid caería eliminado en la ronda de cuartos de final por primera vez en 18 años. Curiosamente, la última ocasión en la que la escuadra madrileña se despidió de la competición en esta misma fase fue frente al Unicaja de Málaga, dirigido en aquel momento por el propio Scariolo. De este modo, el preparador de Brescia se encuentra ante la posibilidad de volver a liderar una eliminación histórica del Real Madrid antes de las semifinales, aunque en esta oportunidad desde el banquillo afectado.

La Laguna Tenerife busca culminar una clasificación histórica ante su afición

Por su parte, La Laguna Tenerife afronta el compromiso con la oportunidad de sellar una hazaña inédita en su trayectoria deportiva, ya que la plantilla tinerfeña nunca ha conseguido eliminar al conjunto madridista en una ronda de ‘playoff’. El cuadro dirigido por Txus Vidorreta logró adelantarse en la eliminatoria al vencer en el Movistar Arena por un ajustado 97-98, firmando apenas su segunda victoria de la temporada en dicho pabellón.

El mérito del triunfo aurinegro se vio acrecentado por las notables ausencias con las que se presentó a la cita, perdiendo por lesión a efectivos fundamentales en su esquema táctico como Giorgi Shermadini, o las bajas de Guerra, Fitipaldo y Giedraitis. Asimismo, el bloque canario se impuso a pesar del discreto rendimiento en el tiro de sus principales referencias, Marcelinho Huertas y Patty Mills. Ante esta situación, el madrileño Jaime Fernández asumió el liderazgo del equipo al registrar 17 puntos y encestar el triple decisivo que otorgó el primer punto de la serie a la plantilla lagunera.

La aportación ofensiva de los locales se completó con el rendimiento de Van Beck, autor de otros 17 tantos, junto al acierto en el lanzamiento exterior de Doornekamp y Abromaitis, quienes finalizaron la jornada con 15 puntos individuales en sus casilleros.

Las carencias defensivas obligan al Real Madrid a reaccionar

La situación actual del Real Madrid viene motivada por los errores cometidos en el primer partido de la eliminatoria. El conjunto blanco adoleció de una notable falta de acierto en el tiro de larga distancia, logrando anotar únicamente cuatro de los 17 triples que llegó a intentar a lo largo de los cuatro cuartos. Esta ineficacia exterior penalizó al grupo, que no prolongó su superioridad en la pintura. En el juego interior, los madridistas se habían mostrado dominantes gracias al rendimiento de Omer Yurtseven —quien no disputó ningún minuto durante toda la segunda mitad— y a la aportación física de Sissoko en lo que supuso su debut con la camiseta blanca.

La nula solidez defensiva exhibida por el cuadro madrileño los sitúa en la necesidad de afrontar este segundo duelo de la serie como una auténtica final. La pérdida del encuentro supondría la eliminación matemática de la lucha por el campeonato liguero de la Liga Endesa.

Horario del partido: ¿A qué hora juega el La Laguna Tenerife contra el Real Madrid?

El segundo encuentro correspondiente a la eliminatoria de cuartos de final del ‘playoff’ de la Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Real Madrid se disputará este jueves, 4 de junio de 2026. El balón comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas. El escenario del compromiso será el Pabellón Santiago Martín, ubicado en la isla de Tenerife.

Canal de televisión y online: ¿Dónde ver el La Laguna Tenerife – Real Madrid en directo?

Los aficionados que deseen seguir el partido de la ACB a través de la televisión en España podrán hacerlo en directo por medio de las plataformas autorizadas. La retransmisión televisiva estará disponible a través de la opción de DAZN Baloncesto. De igual forma, el encuentro liguero de los cuartos de final se podrá sintonizar online y por televisión mediante los canales de Movistar Plus.