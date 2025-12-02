La Agencia Tributaria confirma un «periodo de prueba» sin penalizaciones por errores en la facturación electrónica para autónomos persona física que se adapten al sistema antes de julio de 2026.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha confirmado un importante período de adaptación para los trabajadores por cuenta propia que comiencen a utilizar el nuevo sistema de facturación electrónica VeriFactu de manera voluntaria.

La medida, muy solicitada por organizaciones como ATA, CEOE y CEPYME, establece que los autónomos dispondrán de un «periodo de prueba» de seis meses en los que la hacienda no tendrá en cuenta los posibles errores o descompensaciones en las facturas enviadas a través de la aplicación.

Periodo de prueba para autónomos persona física

Esta flexibilidad está diseñada para facilitar la transición a la nueva normativa, cuya obligatoriedad se retrasa para los autónomos persona física hasta el 1 de julio de 2026.

Según la AEAT, aquellos autónomos que decidan comenzar a utilizar VeriFactu desde ahora o a partir del 1 de enero de 2026 podrán emplearlo durante este periodo sin que los fallos fruto de la adaptación al nuevo sistema resulten en penalizaciones.

La situación es diferente para las pequeñas empresas (sociedades), que sí tienen la obligación de adaptar y tener listos sus programas de facturación a la normativa antes del 1 de enero de 2026.

Recomendaciones y costes

Durante una jornada informativa sobre el sistema, la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, recomendó a los autónomos iniciar su adaptación desde el 1 de enero para poder detectar posibles fallos y trasladarlos a las asociaciones antes de la obligatoriedad.

Ferrero también advirtió que la implementación de la factura electrónica está generando costes obligatorios para los autónomos, exigiendo al gobierno nuevas ayudas, como un plan similar al Kit Digital, para mitigar el impacto económico de la adaptación.

La Agencia Tributaria aclaró, además, que su aplicación gratuita de facturación no tendrá límite en el número de facturas, aunque advirtió que vigilará cualquier uso que considere abusivo.