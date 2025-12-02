La Generalitat apunta que la enfermedad pudo transmitirse a los jabalíes de Collserola a través de restos de comida con un producto infectado. Las exportaciones porcinas por valor de 1.000 millones de euros están afectadas.



La Generalitat de Cataluña ha señalado que la principal hipótesis sobre el origen del brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en dos jabalíes en el Parc Natural de Collserola (Barcelona) es el contacto de los animales salvajes con «un bocadillo con embutido contaminado».

El consejero de agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcado que, si bien la hipótesis no está confirmada, es la más fuerte. Las autoridades han recordado que materiales vegetales y embutidos son una de las principales restricciones en aeropuertos y fronteras por ser una fuente de contagio de plagas y enfermedades.

Foco contenido, pero impacto económico

El virus de la PPA, que no se contagia a los humanos, sigue contenido en los jabalíes y, hasta el momento, las pruebas realizadas en las explotaciones porcinas dentro del ámbito de control han descartado la presencia del virus en granjas catalanas.

Sin embargo, el impacto económico es severo. Cataluña exporta productos porcinos por valor de 3.000 millones de euros, de los cuales 1.000 millones tienen como destino países fuera de la Unión Europea (UE). Estos envíos son los que están afectados por el cierre de las exportaciones, ya que países como China, México y Taiwán han frenado las compras. China, en particular, ha paralizado de forma preventiva las compras a una docena de empresas cárnicas de Barcelona.

Medidas de contención y colaboración ciudadana

Ante la crisis, se ha activado un amplio dispositivo de contención:

• Despliegue de la UME: La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha enviado 117 efectivos y 25 vehículos a la zona de Collserola para apoyar las tareas de control y desinfección.

• Restricción de acceso: Sigue cerrado el acceso al Parc de Collserola. El virus, aunque inofensivo para las personas, puede transportarse a través de ruedas de coche, suelas de zapato u otro material contaminado.

• Control de jabalíes: El consejero Ordeig lamentó la elevada presencia de jabalíes en el territorio y ha insistido en la necesidad de reducir de manera contundente la población de estos animales para evitar nuevos episodios.

El ministro de agricultura del Gobierno de España, Luis Planas, también ha respaldado la hipótesis del alimento contaminado, asegurando que hay «muchas posibilidades» de que el origen del foco esté en «algún elemento de alimentación humana que pueda proceder de algún país donde efectivamente existía la peste porcina».