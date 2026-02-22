El presidente de la Generalitat reivindica la «solidaridad» del modelo catalán y asegura que es compatible con la cohesión de España. El líder del PSC busca calmar los ánimos en el resto del territorio ante las críticas por el posible «concierto» económico.

En un momento de máxima tensión por la reforma del sistema de financiación autonómica, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje de confianza dirigido tanto a Cataluña como al resto del Estado. En una entrevista exclusiva con El País, Illa sostiene que el modelo de «financiación singular» pactado entre el PSC y ERC no solo es justo para los catalanes, sino que es perfectamente defendible en cualquier punto de la geografía española, desde Algeciras hasta Girona.

Un modelo basado en la solidaridad

Frente a las acusaciones de insolidaridad vertidas por diversos barones autonómicos y la oposición, Illa insiste en que el nuevo sistema mantendrá la aportación de Cataluña a la caja común. El president argumenta que una Cataluña con una economía fuerte y una fiscalidad propia es la mejor garantía para la estabilidad del conjunto de España.

«No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo una gestión eficiente de nuestros recursos para mejorar los servicios públicos, algo que cualquier ciudadano de España entendería para su propia comunidad», afirma Illa en la entrevista.

Los pilares del discurso de Illa

Durante la conversación, el líder de los socialistas catalanes desgrana los puntos clave de su estrategia para los próximos meses:

Cohesión territorial: Asegura que su prioridad es «unir a los catalanes» y recoser la relación con el Estado tras una década de conflicto.

Asegura que su prioridad es «unir a los catalanes» y recoser la relación con el Estado tras una década de conflicto. Gestión vs. Simbolismo: Illa marca distancias con la etapa anterior, priorizando la eficacia administrativa y la mejora de infraestructuras por encima de las proclamas identitarias.

Illa marca distancias con la etapa anterior, priorizando la eficacia administrativa y la mejora de infraestructuras por encima de las proclamas identitarias. El encaje en el PSOE: El president se muestra convencido de que el modelo catalán servirá de punta de lanza para reformar una financiación autonómica que lleva años caducada para todas las comunidades.

El reto de la pedagogía política

La frase «desde Algeciras a Girona» no es casual. Salvador Illa es consciente de que el mayor desafío no está solo en aprobar la ley en el Congreso, sino en la pedagogía política. El president se ofrece a ser el interlocutor que explique que la singularidad catalana no implica el agravio de otros territorios, tratando de desactivar el frente común que el Partido Popular intenta articular en las comunidades que gobierna.

Illa también ha aprovechado para enviar un mensaje de estabilidad a sus socios de investidura, subrayando que el compromiso con la recaudación del IRPF —punto de fricción reciente con ERC— es firme y se ejecutará siguiendo los plazos acordados, buscando así desbloquear los presupuestos autonómicos de 2026.