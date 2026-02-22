Balaídos mide la resistencia de un Celta inmerso en competición europea frente a la urgencia de un Real Mallorca que ha vuelto a caer a los puestos de descenso. Los de Jagoba Arrasate necesitan romper su mala racha a domicilio para escapar de la zona de peligro.

La jornada 25 de LaLiga EA Sports nos trae un duelo vital por la permanencia y la estabilidad en la zona media-baja. El RC Celta de Vigo llega a la cita con el desgaste físico de haber disputado competición europea este mismo jueves ante el PAOK, mientras que el Real Mallorca llega con la necesidad imperiosa de puntuar tras la derrota en casa ante el Betis (1-2) que le ha devuelto a los puestos de castigo.

Análisis del partido: Desgaste europeo vs. Urgencia bermellona

El Celta de Vigo buscará aprovechar el factor campo para alejarse definitivamente de los problemas, aunque la rotación de piezas será clave para contrarrestar el cansancio de la Europa League. Por su parte, el Mallorca de Jagoba Arrasate afronta una situación de alarma; el equipo no logra una victoria lejos de la isla desde la jornada 9 (ante el Sevilla) y no puntúa como visitante desde el pasado 19 de diciembre en Mestalla.

Claves del encuentro:

Factor físico: El Celta cuenta con menos días de descanso tras su viaje europeo, lo que podría nivelar las fuerzas ante un Mallorca más fresco.

El Celta cuenta con menos días de descanso tras su viaje europeo, lo que podría nivelar las fuerzas ante un Mallorca más fresco. Sequía visitante: Los baleares necesitan recuperar la solidez defensiva que les permita sumar fuera de Son Moix para salir de la quema.

Los baleares necesitan recuperar la solidez defensiva que les permita sumar fuera de Son Moix para salir de la quema. Balaídos: El estadio vigués será una caldera para apoyar a los suyos en un tramo decisivo de la temporada donde se juegan la tranquilidad en Liga y el sueño continental.

Horario: ¿A qué hora empieza el Celta – Mallorca?

El encuentro cierra la jornada de tarde del domingo en Galicia:

Fecha: Domingo, 22 de febrero de 2026.

Domingo, 22 de febrero de 2026. Hora: 18:30 horas (horario peninsular español).

18:30 horas (horario peninsular español). Estadio: Abanca-Balaídos (Vigo).

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

El choque podrá seguirse en directo a través de la plataforma poseedora de los derechos para este encuentro: