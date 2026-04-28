Samantha Vallejo-Nágera ya tiene nuevo proyecto televisivo tras su salida de ‘MasterChef’. La empresaria y chef, que dejó de formar parte del jurado del talent culinario de RTVE en la última temporada, volverá ahora a la pequeña pantalla en uno de los formatos más populares de Antena 3.

La cadena ha anunciado que Samantha participará como invitada en la próxima gala de ‘Tu cara me suena’, el concurso de imitaciones presentado por Manel Fuentes. Su regreso resulta especialmente llamativo porque se produce en Atresmedia, grupo rival de RTVE, la cadena en la que la cocinera desarrolló gran parte de su trayectoria televisiva.

Samantha Vallejo-Nágera, invitada en ‘Tu cara me suena’

La aparición de Samantha Vallejo-Nágera tendrá lugar en la cuarta gala de ‘Tu cara me suena’. En esta entrega, la chef se subirá al escenario para transformarse en una figura muy querida de la televisión, el cine y la música española: Concha Velasco.

La participación de Samantha supone una nueva faceta para la empresaria, acostumbrada a la televisión gastronómica, pero no tanto al terreno de la imitación musical. Su presencia en el programa genera expectación por ver cómo afronta un reto muy diferente al que el público la ha visto desempeñar durante años en ‘MasterChef’.

Su salida de ‘MasterChef’ y la llegada de Delicious Martha

El regreso de Samantha a televisión llega después de una temporada de cambios en ‘MasterChef’. El formato culinario de RTVE inició una nueva etapa sin la chef en el jurado y con la incorporación de Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha.

La sustitución provocó numerosos comentarios entre los seguidores del programa. La llegada de la influencer gastronómica fue analizada desde el primer momento, mientras que la marcha de Samantha puso fin a una etapa muy reconocible dentro del talent culinario.

Samantha abre una nueva etapa profesional

Desde su despedida de ‘MasterChef’, Samantha Vallejo-Nágera ha dejado claro que su salida no suponía un adiós a la televisión. La chef ha pasado por diferentes espacios como ‘Pasapalabra’, ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘El Hormiguero’, donde habló con Pablo Motos sobre su nueva etapa.

En esa entrevista, la empresaria aseguró que había cerrado una etapa “increíble” y que ahora quería centrarse en nuevos proyectos. Su participación en ‘Tu cara me suena’ confirma esa intención de explorar formatos distintos y mantenerse vinculada al entretenimiento televisivo.

De RTVE a Antena 3: un movimiento inesperado

El fichaje puntual de Samantha por ‘Tu cara me suena’ tiene un componente especialmente mediático por el salto de RTVE a Antena 3. Aunque se trata de una participación como invitada, su presencia en uno de los programas estrella de Atresmedia alimenta las especulaciones sobre posibles proyectos futuros.

No sería la primera vez que un famoso invitado en ‘Tu cara me suena’ termina convirtiéndose en concursante en una edición posterior. El formato ha utilizado en otras ocasiones estas apariciones especiales como escaparate para medir la conexión de determinados rostros con el público.

Un regreso televisivo con sorpresa

Samantha Vallejo-Nágera vuelve así a la televisión en un registro inesperado y alejado de los fogones. Tras años asociada a ‘MasterChef’, la chef probará suerte en un escenario musical con una imitación de Concha Velasco, una elección que añade atractivo a su regreso.

Su participación en ‘Tu cara me suena’ marca un nuevo capítulo en su carrera televisiva y confirma que, tras cerrar su etapa en el talent culinario de RTVE, Samantha está dispuesta a explorar nuevos formatos y nuevos retos ante las cámaras.