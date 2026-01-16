La lotería europea ha celebrado esta noche un nuevo sorteo con un bote de 77 millones de euros en juego. Tras la extracción realizada en París, ya conocemos la combinación ganadora y el código premiado para los jugadores en España.

Combinación Ganadora Euromillones

Los números y estrellas agraciados en el sorteo de hoy son:

05, 17, 24, 29, 50

• Estrellas: 05 y 10

El Millón (Solo en España)

Además del sorteo principal, todos los boletos validados en España participan automáticamente en el juego de El Millón, que reparte un premio de un millón de euros a un único código.

• Código premiado: WZT19482

Detalles de la jornada

• Bote acumulado: Al no haber aparecido acertantes de primera categoría en el sorteo anterior, la cifra ha alcanzado los 77 millones de euros para esta noche.

• Participación: El sorteo cuenta con la participación de nueve países (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza).

• Precio: El coste de cada apuesta sencilla en España se mantiene en 2,50 euros (incluye el sorteo de El Millón).

Próximo sorteo

Si no hubiera acertantes de primera categoría hoy, el bote se incrementará para el próximo sorteo, que se celebrará el martes 20 de enero de 2026.

Nota informativa: Los resultados oficiales y el escrutinio definitivo deben consultarse siempre en los canales de comunicación oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.