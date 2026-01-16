La ONCE ha celebrado sus sorteos tradicionales de este viernes. A continuación, se detallan los números agraciados en el Cuponazo y el Super Once para que pueda comprobar sus boletos.

Cuponazo de la ONCE

El sorteo del Cuponazo ofrece un premio mayor de 6 millones de euros al cupón que coincida en número y serie.

• Número premiado: 51742

• Serie: 064

Desglose de premios por el número principal:

• Premios a las 5 cifras: 25.000 euros.

• Premios a las 4 últimas cifras: 150 euros.

• Premios a las 3 últimas cifras: 15 euros.

• Premios a las 2 últimas cifras: 6 euros.

• Reintegro (última cifra): 3 euros.

Además del premio mayor, se extraen 6 números adicionales que reparten premios de 100.000 euros a la combinación de 5 cifras y serie.

Super Once

El Super Once ha generado la siguiente combinación ganadora para el sorteo de hoy. Los premios dependen de la cantidad de números elegidos y los aciertos obtenidos.

05, 08, 12, 13, 21, 22, 36, 40, 41, 45, 47, 51, 60, 69, 70, 72, 77, 80, 82

Información adicional

Los cupones premiados tienen un plazo de caducidad de 30 días a partir del día siguiente al sorteo. Los premios de la ONCE se pueden cobrar a través de los vendedores oficiales, puntos de venta autorizados o entidades bancarias colaboradoras, dependiendo de la cuantía del premio.

Nota: Esta información tiene carácter informativo. Se recomienda verificar siempre los resultados en los canales oficiales de la ONCE.