La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, viernes 16 de enero de 2026, ya ha sido publicada. Este sorteo, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, ponía en juego un bote acumulado de 2,5 millones de euros.

Combinación Ganadora

La combinación de seis números y los premios especiales de hoy es la siguiente:

04, 10, 36, 37, 42, 46

• Complementario: 34

• Reintegro: 1

Detalles del sorteo y premios

La Bonoloto destina el 55% de su recaudación a premios. Los acertantes se dividen en diferentes categorías según el número de aciertos:

• 1ª Categoría (6 aciertos): Se lleva el bote acumulado.

• 2ª Categoría (5 aciertos + Complementario): Un premio significativo para quienes rozan la máxima combinación.

• 3ª, 4ª y 5ª Categoría: Premios menores para 5, 4 y 3 aciertos respectivamente.

• Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (0,50 euros).

Cómo jugar y participar

Para participar en futuros sorteos, basta con elegir 6 números de una tabla del 1 al 49. Cada apuesta tiene un coste de 0,50 euros, aunque es obligatorio realizar al menos dos apuestas para que el boleto sea válido (coste mínimo de 1 euro). Existe la opción de jugar el sorteo diario o el abono semanal para participar en todos los sorteos de lunes a domingo.

Nota informativa: Los resultados oficiales deben ser contrastados en la web de Loterías y Apuestas del Estado o en sus puntos de venta autorizados.