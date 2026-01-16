La lotería europea Eurojackpot, que integra a 16 naciones, ha celebrado su sorteo semanal esta noche en Helsinki, Finlandia. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros, ya se conocen los números y soles premiados.
Combinación Ganadora Eurojackpot
Los números y soles correspondientes al sorteo de hoy son:
08, 16, 37, 39, 48
• Soles: 05 y 11
Funcionamiento del sorteo
El Eurojackpot se basa en un sistema de doble extracción que permite hasta 12 categorías diferentes de premios:
• Primera extracción: Se seleccionan 5 números entre el 1 y el 50.
• Segunda extracción (Soles): Se seleccionan 2 números (soles) entre el 1 y el 10.
En España, el precio de cada apuesta es de 2 euros. El sorteo destaca por ofrecer mayores probabilidades de obtener algún premio en comparación con otras loterías transnacionales.
Datos de interés
• Bote máximo: El premio principal puede alcanzar un tope de 120 millones de euros.
• Periodicidad: Los sorteos de Eurojackpot se realizan todos los martes y viernes.
• Países participantes: Alemania, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, República Checa y Suecia.
Nota informativa: Se recomienda encarecidamente contrastar estos resultados con la lista oficial de la ONCE (comercializadora en España) o de Loterías y Apuestas del Estado antes de descartar cualquier boleto.