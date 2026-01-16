La lotería europea Eurojackpot, que integra a 16 naciones, ha celebrado su sorteo semanal esta noche en Helsinki, Finlandia. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros, ya se conocen los números y soles premiados.

Combinación Ganadora Eurojackpot

Los números y soles correspondientes al sorteo de hoy son:

08, 16, 37, 39, 48

• Soles: 05 y 11

Funcionamiento del sorteo

El Eurojackpot se basa en un sistema de doble extracción que permite hasta 12 categorías diferentes de premios:

• Primera extracción: Se seleccionan 5 números entre el 1 y el 50.

• Segunda extracción (Soles): Se seleccionan 2 números (soles) entre el 1 y el 10.

En España, el precio de cada apuesta es de 2 euros. El sorteo destaca por ofrecer mayores probabilidades de obtener algún premio en comparación con otras loterías transnacionales.

Datos de interés

• Bote máximo: El premio principal puede alcanzar un tope de 120 millones de euros.

• Periodicidad: Los sorteos de Eurojackpot se realizan todos los martes y viernes.

• Países participantes: Alemania, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, República Checa y Suecia.

Nota informativa: Se recomienda encarecidamente contrastar estos resultados con la lista oficial de la ONCE (comercializadora en España) o de Loterías y Apuestas del Estado antes de descartar cualquier boleto.