En el primer sorteo de la Bonoloto del año 2026, celebrado ayer jueves, la combinación ganadora no ha registrado acertantes en las categorías superiores, lo que ha provocado que el bote siga creciendo para cerrar esta primera semana del año.

Combinación Ganadora

Números: 07, 08, 10, 13, 41, 43

Complementario: 30

Reintegro: 5

Escrutinio y Reparto de Premios

La recaudación total del sorteo ascendió a 1.617.113,50 €. Al ser un día festivo, la participación fue ligeramente inferior a la de otros jueves, pero los premios han quedado distribuidos de la siguiente forma:

1ª Categoría (6 aciertos): 0 acertantes . El bote se acumula para el sorteo de hoy viernes.

. El bote se acumula para el sorteo de hoy viernes. 2ª Categoría (5 + Complementario): 0 acertantes . Al no haber ganadores en esta categoría, el importe pasa a engrosar la 3ª categoría.

. Al no haber ganadores en esta categoría, el importe pasa a engrosar la 3ª categoría. 3ª Categoría (5 aciertos): Un total de 62 acertantes cobrarán 2.296,84 € cada uno.

4ª Categoría (4 aciertos): Los 3.149 boletos premiados recibirán 22,61 €.

5ª Categoría (3 aciertos): Un total de 63.255 personas tienen el premio fijo de 4,00 €.

Reintegro: 320.431 apuestas recuperan los 0,50 € invertidos.

Bote para hoy, viernes 2 de enero

Al haber quedado desierta la máxima categoría en los últimos sorteos, el bote estimado para el sorteo de esta noche asciende a 2.100.000 €.

Información de interés

Dónde cobrar: Si tu premio es inferior a 2.000 €, puedes acudir a cualquier administración de lotería. Para importes mayores, deberás ir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank).

Dónde cobrar: Si tu premio es inferior a 2.000 €, puedes acudir a cualquier administración de lotería. Para importes mayores, deberás ir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank).
Caducidad: Recuerda que tienes 3 meses para reclamar tu premio antes de que caduque.