El Palau Blaugrana se viste de gala este domingo 15 de febrero para acoger un duelo de proximidad con objetivos muy distintos. El Barça de Xavi Pascual busca consolidar su plaza en el podio de la Liga Endesa, mientras que el Manresa viaja a la capital catalana con la ambición de dar la sorpresa y escalar puestos en la tabla.

El conjunto azulgrana llega a esta cita en un gran momento de forma tras imponerse al Bàsquet Girona (97-92). Con un balance de 13 victorias y 6 derrotas, los culés comparten la tercera posición con UCAM Murcia y Unicaja, por lo que no pueden permitirse un tropiezo si quieren mantener la ventaja de campo en los futuros playoffs. Por su parte, el BAXI Manresa llega con la moral alta tras asaltar la pista del Hiopos Lleida (90-99), situándose en la 13ª posición con un récord de 8-11.

Horario: ¿A qué hora empieza el Barça – Manresa?

El partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa 2025/26 se disputará este domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (horario peninsular español). El Palau Blaugrana será el escenario donde se decida este emocionante derbi.

TV y Streaming: ¿Dónde ver el partido en directo?

En España, los derechos de emisión de la Liga Endesa pertenecen a la plataforma DAZN, donde podrás seguir el encuentro con la mejor calidad:

Streaming: A través de la aplicación de DAZN (disponible en Smart TV, móviles, tablets y consolas).

A través de la aplicación de (disponible en Smart TV, móviles, tablets y consolas). Televisión: También disponible en los canales lineales de DAZN para aquellos abonados a través de operadores como Movistar+ o Orange TV.

Las claves: Solidez contra inspiración

El Barça parte como favorito, especialmente tras la contundente victoria que logró en el partido de la primera vuelta en el Nou Congost (62-89). Sin embargo, el Manresa ha demostrado ser un equipo capaz de competir contra cualquiera cuando sus tiradores están inspirados.