El santoral católico conmemora hoy, lunes 22 de diciembre, una serie de figuras que, desde los tiempos de las persecuciones romanas hasta la consolidación de la Iglesia en Europa del Norte, ofrecieron su vida y servicio al Evangelio. En esta jornada destaca la memoria de mártires que cimentaron la fe en los cimientos de la cristiandad.

San Demetrio, Honorato y Floro, mártires de Ostia

La tradición de la Iglesia recuerda hoy el sacrificio de San Demetrio y sus compañeros, quienes sufrieron el martirio en la antigua ciudad portuaria de Ostia, cerca de Roma.

• Contexto Histórico: Aunque los detalles biográficos precisos se han desvanecido con el tiempo, su inclusión en los martirologios antiguos confirma la importancia de su testimonio en los primeros siglos del cristianismo. Formaban parte de las comunidades cristianas que, en medio de un entorno hostil bajo el Imperio Romano, mantuvieron su fidelidad a Cristo hasta las últimas consecuencias.

• Significado de su Martirio: El sacrificio de estos mártires en Ostia subraya la expansión del cristianismo por las rutas comerciales y portuarias del Mediterráneo. Su memoria ha sido preservada como un ejemplo de fortaleza y unidad en la confesión de la fe.

San Hunger de Utrecht, obispo

En este 22 de diciembre también se celebra la figura de San Hunger, quien fuera obispo de la importante sede de Utrecht (en los actuales Países Bajos) durante el siglo IX.

• Un Pastor en Tiempos de Invasión: San Hunger ejerció su episcopado en una época convulsa, marcada por las constantes incursiones de los normandos (vikingos) que asolaban las costas del norte de Europa. Ante la destrucción de su ciudad y la amenaza constante, se vio obligado a buscar refugio en tierras más seguras.

• Virtud y Resiliencia: Se le recuerda como un obispo de gran piedad y rectitud, que a pesar del exilio y las dificultades materiales, nunca abandonó el cuidado espiritual de sus fieles. Falleció en el año 866 en Prüm, dejando un legado de resistencia pacífica y fidelidad pastoral en tiempos de crisis.

Otros santos que se celebran el 22 de diciembre

Además de los mencionados anteriormente, la Iglesia Católica recuerda en este día a otros hombres y mujeres que alcanzaron la santidad por diversos caminos:

• San Queremón de Nilópolis y compañeros mártires: Obispo de Nilópolis en Egipto durante el siglo III. En tiempos de la persecución de Decio, huyó al desierto con muchos fieles, donde desaparecieron o murieron por las duras condiciones, siendo considerados mártires por la Iglesia.

• San Isquirión, mártir: Un oficial de un magistrado egipcio que, al negarse a realizar sacrificios a los ídolos paganos, fue ejecutado de manera cruel por orden de su propio superior.

• San Flaviano, mártir: La tradición romana sitúa su martirio bajo el mandato de Juliano el Apóstata, destacando su firmeza ante las presiones para abandonar la fe.

Beatos

• Beato Tomás Holland: Sacerdote jesuita inglés que ejerció su ministerio en la clandestinidad durante el siglo XVII y murió martirizado en Londres por su lealtad a la Iglesia Católica.

• Beata Yutta de Disibodenberg: Abadesa del siglo XII, conocida por ser la maestra y guía espiritual de la gran mística Santa Hildegarda de Bingen.