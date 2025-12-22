Hoy es lunes 22 de diciembre de 2025, una jornada marcada no solo por la llegada del invierno astronómico hace apenas unas horas, sino también por el tradicional Sorteo de Navidad y una meteorología que sigue siendo inestable en la ciudad autónoma. La AEMET prevé un día de cielos cubiertos y precipitaciones débiles, especialmente durante la mañana.

Previsión detallada: Lluvia y nubes

El escenario meteorológico para este lunes en Ceuta vendrá definido por cielos mayormente nubosos. Según la última actualización:

• Mañana: Se esperan intervalos nubosos con lloviznas débiles desde la madrugada hasta el mediodía. La probabilidad de lluvia es alta en las primeras horas, aunque con acumulados escasos (en torno a 0.1 l/m²).

• Tarde: A partir de las 12:00 horas, las lluvias remitirán y la nubosidad tenderá a disminuir, abriendo paso a algunos intervalos de sol, aunque el cielo no llegará a despejarse por completo.

• Tormentas: A pesar de la debilidad de las lloviznas, la AEMET no descarta la aparición de tormentas ocasionales en ambas franjas horarias debido a la inestabilidad residual.

Temperaturas y sensación térmica

Los termómetros se mantendrán en valores suaves, muy acordes a los promedios climatológicos de diciembre en el Estrecho:

• Máxima: Alcanzará los 15-16°C, similar a la jornada de ayer.

• Mínima: Se situará cerca de los 11-12°C.

• Sensación térmica: La humedad relativa y el viento flojo de dirección oeste (Poniente) dejarán una sensación térmica mínima de unos 9-10 grados, por lo que se recomienda mantener algo de abrigo, especialmente a primera y última hora del día.

Resumen para el lunes 22 de diciembre

Estado del cielo: Muy nuboso con lluvias débiles por la mañana; intervalos nubosos por la tarde.

Viento: Flojo de componente oeste.

Temperaturas: Entre 11°C y 15°C.

La combinación de nubes y ambiente húmedo marcará este lunes de «lotería», con un clima típicamente invernal pero sin fríos extremos en la ciudad.

