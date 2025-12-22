El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el día de hoy una conferencia institucional en la que revelará el nombre de su nueva portavoz. Este cambio en el Ejecutivo se produce tras la salida de Pilar Alegría, quien ha decidido presentarse como candidata en las próximas elecciones autonómicas de Aragón.

La declaración se llevará a cabo en el Palacio de la Moncloa a partir de las 8:30 horas. Hasta el momento, el único detalle confirmado sobre la nueva portavoz es que será una mujer, como ha asegurado el propio Sánchez. Sin embargo, no se ha dado a conocer si esta persona ya forma parte del Gobierno o si será una incorporación nueva.

Desde que llegó al poder en 2018, Sánchez ha mantenido la política de designar a mujeres en el cargo de portavocía. Precediendo a Alegría, Isabel Celaá, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez han tenido la misma responsabilidad, lo que subraya un compromiso con la representación femenina en posiciones clave del Gobierno.

El anuncio se produce justo un día antes de la celebración del último Consejo de Ministros del año, donde la nueva portavoz asumirá su labor de comunicar las políticas del Gobierno a la ciudadanía. Esta será también su oportunidad para responder a las preguntas de los periodistas en un momento de gran tensión política para el PSOE, debido a los recientes escándalos de corrupción y abusos sexuales que han afectado a su entorno más cercano.

Actualmente, el partido que lidera Sánchez enfrenta un panorama complicado con sus socios de Sumar demandando un ajuste significativo en el gabinete. La incertidumbre también rodea la posible remodelación del Gobierno. Aún no se sabe si este cambio es simplemente una respuesta a la salida de Alegría o si se llevará a cabo una reestructuración más amplia.

Sánchez ha manifestado en las últimas semanas su satisfacción con el desempeño de sus ministros y ha indicado que los cambios que se realicen serán mínimos y necesarios, centrados en aquellos que dejarán sus puestos para participar en diversas elecciones autonómicas.

Este anuncio se produce un día después de unas elecciones en Extremadura que resultaron desastrosas para el PSOE, que logró solo 18 escaños, diez menos que en el 2023. Este contexto añade una presión adicional sobre el partido y su liderazgo.

Al finalizar la conferencia, se espera que la nueva portavoz pueda marcar un nuevo rumbo en la forma en que el Gobierno se comunica y enfrenta los retos políticos de cara a las próximas elecciones. Los ciudadanos y miembros del partido estarán atentos a esta reestructuración y su posible impacto en el futuro del Gobierno español.