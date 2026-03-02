En este martes de Cuaresma, 3 de marzo de 2026, la Iglesia celebra la memoria de dos de los santos más venerados en el norte de España: San Emeterio y San Celedonio. Su historia es un testimonio de fidelidad que ha dado nombre a ciudades y ha forjado la identidad religiosa de gran parte del país.

San Emeterio y San Celedonio, mártires (s. III)

Estos dos soldados romanos fueron martirizados en Calahorra (La Rioja) durante las persecuciones del siglo III. Su historia es un ejemplo de valentía frente a la adversidad.

Soldados de Cristo: Aunque servían al ejército imperial, su verdadera lealtad era hacia Cristo. Se negaron a abandonar su fe cuando fueron instados a realizar sacrificios paganos.

Aunque servían al ejército imperial, su verdadera lealtad era hacia Cristo. Se negaron a abandonar su fe cuando fueron instados a realizar sacrificios paganos. El martirio: Fueron encarcelados, torturados y finalmente decapitados. Según la tradición, sus cabezas fueron arrojadas al río Ebro, donde cuentan que fueron milagrosamente recuperadas por los cristianos de la zona.

Fueron encarcelados, torturados y finalmente decapitados. Según la tradición, sus cabezas fueron arrojadas al río Ebro, donde cuentan que fueron milagrosamente recuperadas por los cristianos de la zona. Patronazgo: Son los Santos Patronos de Calahorra y de la ciudad de Santander (cuyas reliquias, según la tradición, llegaron por mar en una barca de piedra). Sus cabezas se custodian en la Catedral de Santander y en la Catedral de Calahorra.

Otros santos que se celebran el 3 de marzo

Junto a los mártires de Calahorra, hoy recordamos a:

Santa Catalina Drexel (1858-1955): Santa estadounidense que heredó una inmensa fortuna, pero la renunció por completo para fundar una orden religiosa dedicada a la educación de los nativos americanos y la población afroamericana. Un modelo de uso cristiano de la riqueza .

Santa estadounidense que heredó una inmensa fortuna, pero la renunció por completo para fundar una orden religiosa dedicada a la educación de los nativos americanos y la población afroamericana. Un modelo de . San Marino de Cesarea, mártir: Un oficial militar romano que estaba a punto de ser ascendido a centurión, pero fue denunciado como cristiano y ejecutado en el año 262.

Un oficial militar romano que estaba a punto de ser ascendido a centurión, pero fue denunciado como cristiano y ejecutado en el año 262. San Asterio de Cesarea, obispo: Obispo y escritor del siglo IV, conocido por sus sermones y su defensa de la verdad en tiempos de grandes debates teológicos.

Obispo y escritor del siglo IV, conocido por sus sermones y su defensa de la verdad en tiempos de grandes debates teológicos. San Artemio de Roma, mártir: Un joven romano que dio su vida por Cristo en las persecuciones de la Iglesia primitiva.

Beatos

Beato Federico de Ratisbona: Un sencillo hermano lego agustino en Alemania, conocido por su humildad y por su profunda vida de oración frente a la Eucaristía.

Un sencillo hermano lego agustino en Alemania, conocido por su humildad y por su profunda vida de oración frente a la Eucaristía. Beato Pedro Renato Rogue: Sacerdote francés martirizado durante la Revolución Francesa, conocido como el «apóstol de los pobres» por su labor clandestina durante los años de persecución.

Espiritualidad de Cuaresma: La Fortaleza