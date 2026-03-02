El «culebrón» médico en torno a la rodilla de Kylian Mbappé ha llegado a un punto de consenso. Tras el viaje del astro de Bondy a su país natal para someterse a pruebas adicionales, los especialistas franceses han ratificado el diagnóstico inicial realizado por los servicios médicos del Real Madrid: el delantero sufre un esguince en su rodilla izquierda.

Este veredicto conjunto calma las aguas entre el club y el entorno del jugador, confirmando que el tratamiento conservador que ya se estaba aplicando en Valdebebas es la vía idónea para su recuperación.

Un parte médico sin fechas de retorno

El Real Madrid emitió un comunicado oficial esta tarde, apenas dos horas antes de su compromiso liguero contra el Getafe, confirmando la noticia:

«Se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador… Pendiente de evolución».

Por su parte, el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, ha abogado por la máxima prudencia. En la rueda de prensa previa, Arbeloa evitó fijar plazos: «Queremos que vuelva al 100%. Es mejor no dar fechas porque son molestias que debemos ver día a día».

Un inicio de 2026 accidentado

La estrella francesa no ha tenido el comienzo de año esperado. Tras un 2025 demoledor (38 goles en 33 partidos), los problemas físicos han lastrado su continuidad:

Nochevieja: Primer parte médico por esguince de rodilla.

Primer parte médico por esguince de rodilla. Enero: Solo disputó 14 minutos en la final de la Supercopa ante el Barcelona.

Solo disputó 14 minutos en la final de la Supercopa ante el Barcelona. Marzo: Baja indefinida tras agravarse las molestias antes del duelo de Champions contra el Benfica.

El calendario que se pierde la «Tortuga»

El parón de Mbappé llega en el momento más crítico de la temporada. Con el equipo jugándose el ser o no ser en Europa y la regularidad en Liga, estos son los compromisos inmediatos que el francés verá desde la grada:

Fecha Rival Competición 6 de marzo Celta de Vigo LaLiga 11 de marzo Manchester City Champions League (Octavos) 14 de marzo Elche LaLiga 17 de marzo Manchester City Champions League (Vuelta) 22 de marzo Atlético de Madrid El Derbi (LaLiga)

Además, su presencia con la Selección de Francia para los amistosos contra Brasil y Colombia a finales de marzo está seriamente en duda. El Madrid, con bajas sensibles como Bellingham, Camavinga y Militao, tendrá que demostrar que hay vida más allá de sus galácticos en este exigente mes de marzo.