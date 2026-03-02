El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la tensión internacional este lunes al asegurar que la operación militar conjunta con Israel contra Irán está superando todas las previsiones iniciales. En una comparecencia desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que sus fuerzas están «destrozando» al régimen iraní y advirtió de que la «gran ola» de la ofensiva aún no ha comenzado.

Avances militares y expansión del conflicto

Trump detalló que la operación va «muy adelantada» respecto a los planes estratégicos. Aunque inicialmente se estimó una duración de entre cuatro y cinco semanas, el presidente subrayó que Estados Unidos tiene la capacidad de prolongar la intervención mucho más allá si fuera necesario.

Mientras tanto, la guerra se expande rápidamente por Oriente Próximo. Israel ha bombardeado este lunes objetivos de Hezbolá en Líbano como respuesta al lanzamiento de cohetes de la milicia chií. El balance de víctimas es desolador: según la Media Luna Roja, el conflicto suma ya unas 600 muertes, de las cuales 555 se han producido en territorio iraní desde el pasado sábado. Solo en las últimas horas, los ataques en Teherán y la provincia de Fars han dejado 55 fallecidos, mientras que en Líbano la cifra de muertos asciende a 31.

Ataque a Chipre: la guerra toca territorio de la UE

En una peligrosa escalada, el conflicto ha alcanzado suelo de la Unión Europea. Irán ha lanzado drones contra la base militar británica de Akrotiri, situada en la isla de Chipre. Este ataque se produce pocas horas después de que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, autorizara formalmente a Estados Unidos el uso de bases británicas para atacar los depósitos de misiles iraníes.

Reacciones internacionales y crisis humanitaria

La situación ha generado una ola de reacciones diplomáticas:

La ONU ha alertado de que el riesgo de una catástrofe humanitaria regional aumenta «rápidamente». España: El Ministerio de Exteriores estudia la evacuación por tierra de unos 13.000 españoles bloqueados en Emiratos Árabes Unidos ante el cierre del espacio aéreo.

El Ministerio de Exteriores estudia la evacuación por tierra de unos 13.000 españoles bloqueados en Emiratos Árabes Unidos ante el cierre del espacio aéreo. Tensión diplomática: Un senador estadounidense ha arremetido duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la condena de España a la ofensiva contra Irán, evidenciando las grietas en la respuesta occidental.

El escenario actual sitúa a la comunidad internacional ante una de las crisis más graves de las últimas décadas, con el temor de que el ataque a las instalaciones en Chipre obligue a una implicación más directa de los aliados europeos.