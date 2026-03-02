La escalada bélica en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos a Irán este pasado fin de semana ha desatado una ola de pánico en los mercados financieros globales. El IBEX 35 ha registrado este lunes una caída del 2,64%, lo que supone su peor jornada desde abril de 2025, cuando las tensiones comerciales internacionales provocaron una inestabilidad similar hace casi un año.

Descalabro generalizado en las bolsas europeas

Los números rojos en la bolsa española no han sido una excepción en el continente. El principal índice europeo, el Eurostoxx, ha retrocedido un 2,5%, mientras que la bolsa alemana ha cedido un 2,6% y la francesa un 2,1%. Los inversores han reaccionado con ventas masivas ante la incertidumbre geopolítica, buscando refugio en activos menos expuestos a la volatilidad bursátil.

El sector energético y de defensa logran ganancias

A pesar del tono negativo general, dos sectores específicos han logrado cerrar la sesión con subidas notables impulsados por el contexto bélico:

Defensa: Las compañías armamentísticas han experimentado un fuerte repunte. La británica Bae Systems ha subido un 5%, seguida por la italiana Leonardo (+3%) y la francesa Thales (+1,3%).

Las compañías armamentísticas han experimentado un fuerte repunte. La británica Bae Systems ha subido un 5%, seguida por la italiana Leonardo (+3%) y la francesa Thales (+1,3%). Energía: El recrudecimiento del conflicto y el bloqueo del estrecho de Ormuz han disparado los precios de los suministros. El barril de Brent ha subido un 6,5% y el gas se ha disparado más de un 40% en solo unas horas. En este escenario, Repsol ha ganado un 6,5%, mientras que TotalEnergies y Eni han avanzado más de un 3,5%.

Valores refugio: el oro revalida máximos históricos

En un intento por poner a salvo sus inversiones, los capitales han huido del riesgo hacia valores refugio. El precio del oro ha subido un 1,5% durante la tarde de este lunes, llegando a superar los 5.400 dólares por onza en algunos tramos de la jornada, lo que supone un nuevo máximo histórico para el metal precioso.

La situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz, punto clave para el tránsito de crudo y gas a nivel mundial, mantiene en vilo a los analistas, que no descartan nuevas turbulencias si la tensión diplomática y militar continúa en ascenso durante los próximos días.