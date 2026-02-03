Ya conocemos la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, martes 3 de febrero. Si has validado tu boleto para esta noche, comprueba aquí si tus números coinciden con la extracción oficial realizada por Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación ganadora

La combinación de seis números afortunados en el sorteo de hoy ha sido:

13 – 14 – 21 – 27 – 36 – 37

• Número Complementario: 34

• Reintegro: 8

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Si quieres probar suerte en los próximos sorteos (se celebran diariamente de lunes a domingo), estos son los conceptos básicos:

• Apuesta Simple: Seleccionas 6 números de una tabla del 1 al 49. Puedes realizar de 1 a 8 apuestas por boleto. El coste es de 0,50 € por apuesta (mínimo de 1 € por boleto, equivalente a dos apuestas).

• Apuesta Múltiple: Te permite marcar hasta 11 números, lo que aumenta exponencialmente tus probabilidades de acierto, aunque el coste del boleto también sube según las combinaciones generadas.

• Sorteo Diario o Semanal: Puedes elegir jugar solo para el día del sorteo o utilizar la misma combinación para todos los sorteos restantes de la semana.

Historia y premios

La Bonoloto nació en febrero de 1988 y es uno de los juegos más económicos y populares de España. De toda la recaudación obtenida, el 55% se destina íntegramente al pago de premios entre las diferentes categorías de acertantes.

Esta información tiene carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda comprobar siempre los boletos en los puntos de venta autorizados.

