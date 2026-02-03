Aquí tienes la combinación ganadora del sorteo de Eurojackpot de hoy. Esta lotería europea, que en España es comercializada por la ONCE, ha repartido suerte este martes con un bote de 10 millones de euros.

Combinación ganadora

Los cinco números y los dos soles premiados en el sorteo de esta noche son:

03 – 20 – 27 – 37 – 44

• Soles: 01 y 02

¿Cómo funciona el Eurojackpot?

Aunque el sorteo nació originalmente para celebrarse los viernes, actualmente cuenta con dos citas semanales (martes y viernes) que tienen lugar en Helsinki, Finlandia.

• El juego: Consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50, y 2 soles entre el 1 y el 12.

• El bote: El premio mínimo garantizado para la primera categoría es de 10 millones de euros, y puede alcanzar un máximo de 120 millones de euros.

• Probabilidades: Al contar con 12 categorías de premios diferentes, es una de las loterías europeas con mejores probabilidades de obtener algún tipo de retorno.

Participación internacional

Además de España, en el Eurojackpot participan otros 18 países, entre los que se encuentran Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Noruega, convirtiéndolo en un verdadero fenómeno multunacional.

Estos resultados son informativos. Te recomendamos validar siempre tu boleto a través de los canales oficiales de la ONCE (JuegosONCE) o en sus puntos de venta autorizados.

