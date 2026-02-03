Ya se conocen los números premiados en el sorteo de Euromillones de hoy, 3 de febrero. Si has participado desde alguno de los nueve países europeos que integran esta lotería, aquí tienes la combinación ganadora para que puedas comprobar tu resguardo.

Combinación ganadora

Los cinco números y las dos estrellas del sorteo de esta noche son:

26 – 27 – 28 – 34 – 37

• Estrellas: 04 y 09

El Millón (Solo en España)

Además de la combinación principal, todos los boletos validados en España participan automáticamente en el sorteo de El Millón, que reparte un millón de euros a un único código ganador:

Código El Millón: XPH70542

Detalles del sorteo y funcionamiento del Bote

Euromillones es una de las loterías más potentes del mundo debido a su bote acumulativo. Estas son algunas de sus reglas clave:

• Sorteos: Se celebran todos los martes y viernes en París a las 21:30 horas.

• El Bote: Si no hay acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas), el premio se acumula para el siguiente sorteo. El límite actual del bote suele establecerse en los 250 millones de euros (tras haber superado los topes anteriores de 190 y 240 millones).

• Recaudación: El 50% de lo recaudado se destina a los premios, que se reparten en 13 categorías diferentes dependiendo de los aciertos de números y estrellas.

Los resultados aquí publicados son provisionales. Te recomendamos encarecidamente que verifiques tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en cualquier administración oficial de lotería para confirmar tu premio.