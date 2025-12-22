El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes prácticamente plano, con un leve retroceso del 0,07%, hasta situarse en los 17.158 puntos, en una jornada típica de la recta final del año, marcada por el bajo volumen de negociación y la escasa actividad en los mercados.

En el ámbito empresarial, Telefónica ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a siete sociedades del grupo y supondrá la salida de alrededor de 5.500 trabajadores, tendrá un coste aproximado de 2.500 millones de euros. La compañía estima que este ajuste permitirá un ahorro anual cercano a los 600 millones de euros a partir de 2028.

En el plano macroeconómico, el déficit comercial se elevó hasta los 45.799,5 millones de euros entre enero y octubre, lo que supone un aumento del 47,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En los mercados de materias primas, el oro al contado registró fuertes avances en la apertura de la semana y superó por primera vez los 4.400 dólares por onza, marcando un nuevo máximo histórico. El metal precioso encamina así su mejor ejercicio desde 1979, con una revalorización cercana al 70%, impulsado por las expectativas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos y la persistente incertidumbre geopolítica.

Comportamiento de los valores del Ibex 35

Dentro del selectivo español, las mayores subidas correspondieron a Repsol (+1,83%), Aena (+1,1%), Colonial (+0,96%), Inditex (+0,93%) y Naturgy (+0,89%). Por el contrario, los mayores descensos fueron para Cellnex (-1,3%), Sabadell (-1,2%), Endesa (-0,87%), Bankinter (-0,84%), Iberdrola (-0,74%) y Mapfre (-0,65%).

Mercados internacionales y otros activos

Las principales bolsas europeas cerraron con ligeros retrocesos: Fráncfort cedió un 0,02%, Londres un 0,32%, mientras que París y Milán bajaron un 0,37%. En contraste, los principales índices de Wall Street avanzaban alrededor de medio punto porcentual al cierre europeo.

En el mercado energético, el barril de Brent se situó en los 61,9 dólares, con una subida del 2,35%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 2,32%, hasta los 57,85 dólares.

En renta fija, el bono español a diez años cerró con una rentabilidad del 3,33%, tras sumar casi un punto básico, con la prima de riesgo frente al bono alemán en los 43,6 puntos. En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,34% frente al dólar, hasta intercambiarse en 1,1751 dólares.