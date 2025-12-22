La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia clave dentro de la trama de corrupción conocida como Caso Púnica, condenando a 29 personas, entre ellas el empresario David Marjaliza y seis exalcaldes de distintos municipios de la Comunidad de Madrid, por el amaño de contratos públicos a favor de la empresa Cofely a cambio de comisiones ilegales.

Los hechos probados se produjeron entre 2012 y 2014, periodo en el que se adjudicaron de forma irregular contratos de eficiencia energética en varios ayuntamientos madrileños. Según el tribunal, los responsables políticos y técnicos municipales facilitaron estas adjudicaciones a cambio de pagos ilícitos, regalos y otras contraprestaciones económicas.

Condenas principales

David Marjaliza, considerado uno de los principales cabecillas de la trama, ha sido condenado a 8 años y 2 meses de prisión por delitos de organización criminal, fraude a la Administración, prevaricación, cohecho y falsedad documental. La Sala tuvo en cuenta circunstancias atenuantes como su confesión, la reparación del daño y las dilaciones indebidas del procedimiento judicial.

También han sido condenados varios directivos de Cofely, incluidos antiguos responsables de la empresa, con penas que superan los seis años de cárcel. Además, la propia compañía ha sido sancionada con multas millonarias por su implicación directa en los hechos.

Exalcaldes condenados

Entre los exalcaldes condenados figuran responsables municipales de distintos partidos políticos, con penas de prisión e inhabilitación:

José María Fraile , exalcalde de Parla: 2 años de prisión .

, exalcalde de Parla: . Carlos Alberto Estrada , exalcalde de Moraleja de Enmedio: 4 años y medio de prisión .

, exalcalde de Moraleja de Enmedio: . Agustín Juárez , exalcalde de Collado Villalba: 4 años y medio de prisión .

, exalcalde de Collado Villalba: . Daniel Ortiz , exalcalde de Móstoles: 3 años de prisión .

, exalcalde de Móstoles: . Antonio Sánchez Fernández , exalcalde de Serranillos del Valle: 3 años de prisión .

, exalcalde de Serranillos del Valle: . Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco: 3 años de inhabilitación.

Por el contrario, otros exregidores investigados en esta pieza del caso fueron absueltos tras no quedar acreditada su participación en los delitos.

Una trama organizada y continuada

La sentencia describe la actuación de los condenados como la de una organización criminal estructurada y estable, creada para manipular procedimientos de contratación pública y asegurar beneficios económicos ilícitos de manera sistemática.

Con este fallo, la Audiencia Nacional pone fin a una de las piezas más relevantes del Caso Púnica, una investigación que durante años ha destapado prácticas de corrupción en el ámbito de la administración local y autonómica.