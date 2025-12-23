En una jornada marcada por la emoción del Sorteo de Navidad, la ONCE ha continuado con su calendario habitual de sorteos. A continuación, te detallamos los números agraciados en el Cupón Diario y el Super ONCE de este lunes.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario, celebrado este lunes 22 de diciembre, ha repartido fortuna con el siguiente número:

• Número premiado: 49.369

• Serie (La Paga): 023

Este premio principal otorga 500.000 euros al número más la serie. Además, aquellos que tengan el número 49.369 pero distinta serie reciben un premio de 35.000 euros por cupón.

Super ONCE

El Super ONCE ofrece tres sorteos diarios. La combinación ganadora del sorteo principal de este lunes 22 de diciembre de 2025 ha sido:

02, 04, 05, 12, 13, 17, 25, 26, 34, 36, 37, 41, 43, 49, 52, 56, 62, 81, 84, 85

En este juego, los premios varían en función de la cantidad de números elegidos (entre 5 y 11) y los aciertos obtenidos dentro de la combinación de 20 números.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si has resultado agraciado en alguno de los sorteos de la ONCE, recuerda:

1. Administraciones y puntos de venta: Los premios inferiores a 600 € pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial de la ONCE.

2. Entidades bancarias: Para premios mayores, deberás acudir a las entidades colaboradoras (habitualmente Santander, CaixaBank o BBVA).

3. Cobro por Bizum: Si el premio es inferior a 2.000 €, puedes gestionarlo a través de Bizum en los puntos de venta autorizados.

4. Caducidad: Recuerda que los cupones tienen una validez de 30 días naturales a partir del día siguiente al sorteo.