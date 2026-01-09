La diversidad climática marcará la jornada de este viernes en la península ibérica. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el paso de un frente atlántico dejará cielos cubiertos en gran parte del país, con un desplome de la cota de nieve en la mitad norte y rachas de viento que podrían superar los 100 km/h en puntos estratégicos.

Predicción general: Lluvias, nieve y contraste térmico

El norte y noroeste peninsular se llevarán la peor parte del frente, con precipitaciones intensas y tormentas ocasionales en el Cantábrico y el Pirineo occidental. En el resto del país, la nubosidad será persistente pero con menor probabilidad de lluvia hacia el Mediterráneo.

• Nieve en descenso: Uno de los fenómenos más destacados es la bajada de la cota de nieve, que pasará de los 1.600 metros a situarse entre los 500 y 700 metros en la mitad norte al final del día.

• Temperaturas: Mientras que en el extremo norte y zonas de montaña los termómetros caerán, en el centro y la mitad sur se espera un ascenso de las máximas, llegando a los 20 grados en ciudades andaluzas.

• Viento: El viento del oeste soplará con fuerza, con rachas muy fuertes en litorales, Baleares y zonas de montaña, alcanzando intensidades de hasta 100 km/h en cumbres.

El tiempo por comunidades autónomas

Madrid y la zona centro

La Comunidad de Madrid amanece con cielos cubiertos, brumas y bancos de niebla. Se esperan lluvias débiles en la sierra y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 12 grados. El viento será especialmente fuerte en las zonas altas.

Andalucía y el Sur

Cielos nubosos con lluvias débiles, más probables en la vertiente atlántica y las sierras Béticas. Las máximas subirán hasta los 20 grados, aunque se mantendrán heladas débiles en las sierras orientales.

Cataluña, Aragón y el área pirenaica

Situación complicada en el Pirineo con nevadas significativas y bajada de temperaturas. En Cataluña, las mínimas subirán levemente en el litoral de Barcelona, mientras que en Aragón se esperan rachas de viento del noroeste muy fuertes.

Cantábrico y Galicia (Asturias, País Vasco, Navarra y La Rioja)

Tiempo muy inestable con chubascos y tormentas en el litoral. En Asturias, la cota de nieve bajará a los 900 metros. En Navarra y La Rioja, las lluvias serán persistentes y el ambiente será frío, con mínimas cercanas a los 0 grados en Pamplona.

Comunidad Valenciana y Murcia

Intervalos nubosos con poca probabilidad de lluvia. Lo más destacado será el ascenso de las temperaturas máximas y el viento del oeste con rachas muy fuertes en el interior de Valencia.

Baleares y Canarias

En Baleares, el viento será el protagonista con rachas de hasta 70 km/h, con lluvias aisladas por la tarde. En Canarias, el tiempo será más estable, con posibilidad de calima ligera en las islas orientales y algunas lluvias débiles en el norte de La Palma.

Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con precipitaciones débiles y viento moderado del oeste. Las temperaturas se moverán entre los 11 y 17 grados en ambas ciudades autónomas.