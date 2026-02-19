Consulta los números premiados en el sorteo europeo de este jueves. Eurodreams ofrece la oportunidad de ganar un sueldo de hasta 20.000 euros al mes durante tres décadas.

Este jueves 19 de febrero se ha celebrado una nueva edición del sorteo Eurodreams, la lotería europea que une a nueve países, entre ellos España, Francia y Portugal, y que destaca por sus atractivos premios en diferido. La combinación ganadora de esta noche ha sido la siguiente:

Combinación ganadora

Los números premiados han sido el 08, 10, 13, 36, 37 y 38. El número correspondiente a la categoría especial, conocida como ‘Sueño’, ha sido el 4.

Premios y categorías de Eurodreams

El sorteo de Eurodreams cuenta con seis niveles de premios. La joya de la corona es la Primera Categoría, donde los acertantes de los seis números y el ‘Sueño’ reciben un sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años, lo que supone un total de 7.200.000 euros.

En la Segunda Categoría, quienes logren acertar los seis números de la combinación principal obtendrán un premio de 2.000 euros al mes durante cinco años, acumulando un total de 120.000 euros. A partir de aquí, las cuantías son fijas o variables según la participación: los premios de tercera categoría rondan los 120 euros, la cuarta categoría los 40 euros, la quinta los 5 euros y, finalmente, la sexta categoría otorga el tradicional reintegro de 2,50 euros (el coste del boleto).

¿Cómo se juega?

El funcionamiento del sorteo es muy intuitivo. El participante debe elegir seis números de una tabla que va del 1 al 40 y, adicionalmente, seleccionar un número entre el 1 y el 5 de la tabla de ‘Sueños’. Los sorteos se celebran puntualmente todos los lunes y jueves a las 21:00 horas.

Nota informativa: Esta publicación es de carácter meramente informativo. Para el cobro de premios, la única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.