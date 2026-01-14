Ya se conoce la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, miércoles 14 de enero de 2026. Loterías y Apuestas del Estado ha facilitado los números agraciados en una de las apuestas más populares y accesibles del país debido a su bajo coste por participación.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados en el sorteo de este miércoles han sido los siguientes:

• Combinación principal: 15, 29, 37, 43, 44 y 46

• Número complementario: 12

• Reintegro: 9

Cómo funciona este sorteo

La Bonoloto consiste en seleccionar 6 números diferentes dentro de una tabla que va del 1 al 49. Para que el boleto sea válido, es necesario realizar al menos dos apuestas, con un precio total de 1 euro (0,50 € por cada apuesta individual).

Los jugadores pueden optar por el sorteo diario o participar en el resto de los sorteos de la semana (modalidad semanal), lo que permite jugar de lunes a sábado siempre que el boleto se valide antes de la celebración del primer sorteo de la serie.

Aviso importante: Los resultados ofrecidos tienen carácter informativo. Se recomienda a los participantes contrastar su boleto a través de los canales y puntos de venta oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado para confirmar cualquier posible premio.