Ceuta se prepara para una jornada de transición este jueves, 15 de enero de 2026. Según los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y las previsiones recogidas por El Confidencial, la ciudad autónoma mantendrá un ambiente típicamente invernal pero suave, sin grandes sobresaltos en los termómetros ni riesgo inminente de lluvias.

Estado del cielo y precipitaciones

La jornada estará marcada por la alternancia entre nubes y claros. Se esperan intervalos nubosos durante prácticamente todo el día, con una mayor presencia de nubes durante la mañana que tenderán a disiparse ligeramente a medida que avance la tarde.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad es escasa. No se esperan precipitaciones generalizadas, aunque la nubosidad de retención propia del Estrecho podría dejar alguna gota muy puntual o brumas matinales debido a la alta humedad relativa.

Temperaturas: Máximas de 17 grados

El mercurio no experimentará cambios bruscos respecto a los días anteriores, ofreciendo una sensación térmica agradable al sol:

• Temperatura máxima: Se alcanzarán los 17°C, probablemente en las primeras horas de la tarde (entre las 14:00 y las 16:00).

• Temperatura mínima: Los termómetros bajarán hasta los 13°C durante la madrugada y el inicio de la mañana.

Viento y situación en el Estrecho

El viento seguirá siendo un factor clave en la ciudad:

• Viento: Predominará el viento de componente Oeste (Poniente). Soplará con rachas moderadas que podrían alcanzar los 25 km/h, lo que ayudará a mantener los cielos despejados de contaminación, pero aumentará ligeramente la sensación de frescor en las zonas expuestas a la costa.

• Comunicaciones marítimas: Con estas previsiones, no se esperan complicaciones en la línea marítima Ceuta-Algeciras, operando los ferris con total normalidad.

Resumen para hoy jueves:

• Mañana: Intervalos de nubes altas y brumas. (13°C – 15°C)

• Tarde: Cielos algo más despejados con nubes dispersas. (17°C)

• Noche: Descenso térmico progresivo y ambiente seco. (14°C)