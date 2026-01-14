Aunque el precio medio de la electricidad ha experimentado un ligero descenso este miércoles (106,41 €/MWh), la tregua será breve. Para mañana, jueves 15 de enero de 2026, el mercado mayorista mantendrá niveles elevados durante la mayor parte de la jornada, complicando el ahorro en los hogares españoles.

Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), la jornada del jueves será especialmente cara en su tramo final, con niveles de precio que no bajarán de los 80 euros en ningún momento del día.

Las horas más caras de este jueves: Máximo a las 21:00h

La tarde-noche será el periodo de mayor presión para el bolsillo de los consumidores. En total, habrá 14 tramos horarios por encima de los 100 €/MWh.

• Pico máximo: El precio más alto se registrará entre las 21:00 y las 22:00 horas, alcanzando los 138,20 €/MWh.

• Franjas críticas: Se recomienda evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo entre las 20:00 y las 23:00, ya que los precios oscilarán entre los 128 y los 138 euros.

Cuándo es más barata la luz: Madrugada y mediodía

No será un día de grandes «gangas», ya que incluso en las horas más económicas el precio se mantendrá cerca de los 90 euros.

• El mínimo absoluto: Se dará de madrugada, entre las 05:00 y las 06:00 horas, con un coste de 86,31 €/MWh.

• Ventana de mediodía: Para quienes no puedan trasnochar, la mejor opción es el tramo de 13:00 a 14:00 horas, con un precio de 86,67 €/MWh, y la franja de 14:00 a 15:00 (89,83 €/MWh).

Resumen de precios clave para el 15 de enero:

• De 05:00 a 06:00: 86,31 €/MWh (Mínimo)

• De 13:00 a 14:00: 86,67 €/MWh (Mejor hora diurna)

• De 19:00 a 20:00: 120,72 €/MWh (Inicio de la subida fuerte)

• De 21:00 a 22:00: 138,20 €/MWh (Máximo diario)

A pesar de estos picos, la luz sigue siendo notablemente más barata que hace un año. El 15 de enero de 2025, el precio medio se disparó hasta los 140,68 €/MWh, lo que supone que, a pesar de la tendencia alcista de mañana, pagaremos un 24% menos que en la misma fecha del año anterior.

Listado de precios de la luz por horas (Jueves 15 de enero)

A continuación, detallamos el coste del megavatio hora (€/MWh) en cada franja horaria para que puedas planificar tu consumo:

Madrugada (Las horas más económicas)

• 00:00 a 01:00: 119,05 €/MWh

• 01:00 a 02:00: 107,56 €/MWh

• 02:00 a 03:00: 101,39 €/MWh

• 03:00 a 04:00: 94,83 €/MWh

• 04:00 a 05:00: 87,04 €/MWh

• 05:00 a 06:00: 86,31 €/MWh (Mínimo del día)

• 06:00 a 07:00: 98,90 €/MWh

Mañana y mediodía

• 07:00 a 08:00: 112,55 €/MWh

• 08:00 a 09:00: 114,70 €/MWh

• 09:00 a 10:00: 105,48 €/MWh

• 10:00 a 11:00: 98,59 €/MWh

• 11:00 a 12:00: 94,89 €/MWh

• 12:00 a 13:00: 92,20 €/MWh

• 13:00 a 14:00: 86,67 €/MWh (Mejor hora diurna)

• 14:00 a 15:00: 89,83 €/MWh

Tarde y noche (Las horas más caras)

• 15:00 a 16:00: 94,51 €/MWh

• 16:00 a 17:00: 105,03 €/MWh

• 17:00 a 18:00: 113,14 €/MWh

• 18:00 a 19:00: 116,66 €/MWh

• 19:00 a 20:00: 120,72 €/MWh

• 20:00 a 21:00: 133,07 €/MWh

• 21:00 a 22:00: 138,20 €/MWh (Máximo del día)

• 22:00 a 23:00: 128,64 €/MWh

• 23:00 a 24:00: 113,80 €/MWh

Resumen para el ahorro

Para minimizar el impacto en la factura, las mejores ventanas de consumo este jueves se concentran entre las 04:00 y las 06:00 de la madrugada y en el entorno del mediodía, de 13:00 a 14:00.

Por el contrario, se recomienda evitar por completo el uso de electrodomésticos de gran potencia (lavadoras, hornos o secadoras) entre las 20:00 y las 23:00 horas, cuando el precio se dispara por encima de los 130 €/MWh.