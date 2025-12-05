El santoral católico conmemora hoy, 5 de diciembre, la memoria de San Sabas, abad, una de las figuras más importantes del monacato oriental. Su legado de fe se mantiene vivo en las comunidades monásticas de Tierra Santa.

San Sabas, abad

Sabas, conocido como San Sabas el Santificado, fue un monje anacoreta del siglo V y VI, y un organizador fundamental del monacato en los desiertos de Judea.

• Historia: Nació en Capadocia (actual Turquía) en el año 439. Desde joven sintió la vocación monástica. Viajó a Tierra Santa, donde se puso bajo la dirección de San Eutimio. Más tarde, se retiró a una vida de estricta soledad en una cueva del desierto, atrayendo a numerosos discípulos por su santidad.

• Fundaciones: Su mayor logro fue la fundación de la Gran Laura de San Sabas (Mar Saba), un centro monástico con una regla de vida semi-eremítica. Esta laura se convirtió en la cuna de importantes tradiciones litúrgicas y centro de defensa de la ortodoxia cristiana.

• Influencia y Defensa de la Ortodoxia: Su autoridad moral le llevó a intervenir ante los emperadores de Constantinopla, como Anastasio I y Justiniano, para defender la fe nicena y ayudar a la Iglesia de Jerusalén contra diversas herejías que amenazaban la unidad doctrinal.

• Muerte: Murió en su Gran Laura el 5 de diciembre del año 532, dejando un modelo de vida ascética y de compromiso con la ortodoxia.

Otros santos que se celebran el 5 de diciembre

Además de la solemne conmemoración de San Sabas, en este día la Iglesia Católica recuerda la onomástica de otros santos y beatos:

• San Juan Almond, presbítero y mártir: Misionero inglés del siglo XVII que fue ejecutado por su fe.

• San Geraldo de Braga, obispo: Obispo de Braga (Portugal) en el siglo XII, conocido por su celo pastoral y obras de caridad.

• Santa Crispina, mártir.

• San Dalmacio de Pavía, obispo.

• San Pelino, obispo y mártir.

Beatos

• Beato Bartolomé Fanti.

• Beato Nicolás Stensen.