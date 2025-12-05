El exministro reveló que Ferraz sufragó los gastos de su abogado hasta octubre para asegurar que no renunciara al aforamiento. La defensa de Ábalos critica ahora que su ingreso en prisión busca una «declaración colaborativa».

El exministro y exdiputado del PSOE, José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional, mantuvo un presunto «pacto de no agresión» con la dirección de su partido, según ha relatado él mismo a personas de su entorno. Este entendimiento se habría mantenido mientras Ferraz sufragaba, hasta el pasado mes de octubre, los honorarios de su entonces abogado, José Aníbal Álvarez.

Según fuentes consultadas por El Español, la negociación para este acuerdo se habría cerrado en noviembre del año pasado por orden directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ejecutada por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización.

Ruptura del pacto y estrategia discrepante

El acuerdo saltó por los aires en junio, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán y su señalamiento por la UCO como presunto cabecilla de una trama corrupta.

Ábalos rechazó públicamente y en privado una estrategia legal impulsada por su abogado que implicaba admitir delitos y buscar un pacto con la Fiscalía. Esta situación se vio agravada por filtraciones a la prensa que el exministro atribuyó a su propio letrado. Pese a la crisis en su defensa, Ábalos siguió coordinando su voto y asistencia con el Grupo Socialista por WhatsApp hasta una semana antes de su ingreso en prisión.

La ruptura oficial se produjo el 13 de octubre, dos días antes de la citación del Tribunal Supremo (TS). En esa vistilla del 15 de octubre, Ábalos fue obligado a asistir con el abogado con el que acababa de romper, alegando luego «diferencias irreconducibles» para justificar su posterior contratación del exfiscal Carlos Bautista.

Una estrategia que beneficiaba al PSOE

Según la versión de Ábalos, su abogado le habría presionado para renunciar al acta de diputado, lo que habría provocado la pérdida de su aforamiento y el traslado de su causa a la Audiencia Nacional.

El exministro interpretó que esta estrategia respondía a intereses ajenos a su defensa, ya que la dimisión habría beneficiado directamente al PSOE:

Recuperación del Escaño: El escaño de diputado volvería al Grupo Socialista. Dilación Judicial: La instrucción se habría alargado durante años en la Audiencia Nacional, alejando el caso del calendario electoral. Encubrimiento de Pagos: Las fuentes citadas señalan que lo más probable es que la Audiencia Nacional ni siquiera hubiera investigado los presuntos pagos en metálico del partido.

Recurso de ingreso en prisión

Por otra parte, el exministro ha recurrido su ingreso en prisión provisional, decretado hace justo una semana por el caso Koldo.

En su recurso, de 49 páginas, la defensa de Ábalos critica que el magistrado Leopoldo Puente no adoptara medidas menos lesivas, como una fianza. El abogado, Carlos Bautista, insinúa que la prisión «tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de la del imputado Aldama tras su paso por un centro penitenciario». El letrado lamenta que se dé a entender que «no se está ya en tiempo» para colaborar con la Justicia, y reprocha al magistrado que olvide su propia doctrina sobre la figura de la confesión tardía como atenuante.