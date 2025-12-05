Antonio Navarro Jiménez participó en una marcha contra el cáncer días después de que una militante reiterara ante Ferraz las denuncias por trato «misógino» y «agresivo». La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias contra el dirigente.

El líder del PSOE de Torremolinos (Málaga) y concejal municipal, Antonio Navarro Jiménez, se encuentra en el centro de un nuevo escándalo de acoso sexual en el partido, mientras exhibía en público un marcado activismo feminista y social.

Apenas cinco días después de que una militante socialista volviera a denunciarle ante Ferraz por acoso, Navarro salió a la calle el pasado 19 de octubre junto a compañeras del partido para participar en una marcha contra el cáncer que se celebró en esta localidad malagueña.

Navarro difundió imágenes en redes sociales arremetiendo contra el Gobierno de Juanma Moreno (PP) por fallos en los cribados en Andalucía.

«Hoy he tenido el orgullo de participar junto a compañeras y compañeros socialistas en la Marea Rosa, una jornada de solidaridad, esperanza y compromiso en la lucha contra el cáncer de mama,» escribió el dirigente, subrayando su compromiso con «defender una sanidad pública fuerte, que garantice la prevención y que los programas de cribado funcionen sin fallos.»

La denuncia y los mensajes «humillantes»

La militante socialista había alertado a la dirección del PSOE sobre los hechos inicialmente el 8 de junio de este año, y los reiteró el pasado 14 de octubre, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

Apertura de Diligencias: La Fiscalía ha abierto diligencias contra Navarro Jiménez .

La ha abierto diligencias contra . Acusación: La denunciante señala que, en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», generando un «ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

La denunciante señala que, en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», generando un «ambiente intimidatorio, degradante y humillante». Contenido de los Mensajes: Entre los mensajes de WhatsApp aportados se recogen expresiones como: «no me esquives, que te quiero meter ficha»; «es que estás muy buena» o «¿ese escote lo has tenido siempre?».

La denunciante precisó que, si bien los hechos fueron puestos en conocimiento de la organización en junio y reiterados en octubre siguiendo los cauces internos, no ha tenido respuesta sobre estas denuncias internas.

Respuesta del Partido

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, admitió este jueves que conocía el caso desde la denuncia de junio, pero «no su contenido».

Por su parte, el secretario de comunicación institucional del PSOE de Málaga, Francisco Javier López Gil, condenó los «hechos no solamente inaceptables para cualquier ciudadano, sino impropios para un representante del Partido Socialista… un partido que es feminista como el PSOE,» y expresó su «solidaridad» con la víctima.