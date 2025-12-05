El presidente del PP pidió la movilización masiva para María Guardiola en Almendralejo y denunció la «pinza absurda» de la oposición que ha intentado bloquear la gestión autonómica.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participó en la tradicional pegada de carteles en la sede de los populares de Almendralejo (Extremadura), donde realizó un llamado a la movilización masiva para respaldar a María Guardiola en las próximas elecciones regionales del 21 de diciembre.

Feijóo hizo hincapié en la trascendencia nacional de los comicios extremeños: «Pido el voto para María Guardiola para que la victoria de Extremadura sirva para toda España».

Críticas al «Sanchismo» y bloqueo

Arropado por miembros del partido, el líder de la oposición expresó su deseo de que Extremadura pase de ser la «zona cero de la degradación sanchista a la primera estación de un nuevo ciclo político, un nuevo tiempo de honestidad, servicio y oportunidades».

El presidente nacional del PP contrapuso este futuro con lo que calificó de «corrupción y parálisis del sanchismo». Asimismo, denunció los intentos de la oposición (en clara alusión al PSOE y a Vox) de frenar la gestión de Guardiola:

«He lamentado que, en estos días, se haya visto cómo algunos no soporten que Extremadura avance. Han dicho que no a unas cuentas públicas para hacer avanzar a los extremeños… No imitéis la decadencia en la que vive la política española.»

Feijóo instó a que en la región debe gobernar «aquel que gane, no que gobierne el que pierda las elecciones».

Elogios a Guardiola y llamada al voto útil

Feijóo dedicó buena parte de su intervención a elogiar la gestión de la candidata a la reelección, destacando que en apenas dos años ha logrado «proyectos, inversiones y bienestar en tiempo récord» con un estilo «limpio y honesto».

El dirigente popular pidió el voto para «una persona de aquí, no para una delegada del PP de aquí», y subrayó que la continuidad del proyecto popular es necesaria para «seguir bajando impuestos, crear oportunidades, mejorar los servicios públicos y lograr un tren digno».

Finalmente, llamó a los militantes y simpatizantes a «pelear cada voto, cada barrio y cada pueblo», advirtiendo que «cada abstención favorece el bloqueo» y que, para que Extremadura no se vea perjudicada por los intereses de formaciones nacionalistas e independentistas, «solo hay una papeleta: la de María Guardiola«.