El partido eliminó el perfil del exdirigente acusado de acoso sexual meses después de su renuncia, mientras que figuras como Andrea Fernández y Adriana Lastra critican la «mala gestión» y la falta de contundencia de la dirección.

El PSOE ha eliminado de su página web el perfil de Francisco Salazar, exsecretario ejecutivo de Acción Electoral, haciendo desaparecer de la consulta pública la información sobre el sueldo que percibía como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal.

Hasta esta misma semana, la web socialista detallaba que Salazar recibía una remuneración bruta mensual de 6.724,80 euros (equivalente a 3.969,81 euros netos). El político sevillano cobró esta cantidad hasta julio de 2025, momento en que se hicieron públicas las denuncias de acoso sexual en su contra, lo que forzó su renuncia a los cargos orgánicos.

El partido de Pedro Sánchez ha tardado aproximadamente medio año en eliminar la página donde figuraba su perfil y retribución.

El currículum borrado y la cúpula socialista

El perfil eliminado también recogía el currículum de Salazar, licenciado en Ciencias Políticas e Ingeniero Técnico Agrícola, y destacaba sus logros, como haber sido «ponente en numerosas Jornadas, Congresos y Seminarios».

Salazar entró en la Comisión Ejecutiva en diciembre de 2024, en el 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla, donde Sánchez renovó su liderazgo. Casualmente, en ese mismo congreso, el presidente respaldó a Santos Cerdán, quien meses después fue señalado como cabecilla de una trama de corrupción e ingresó en prisión.

Escándalo de acoso y sustitución fallida

Francisco Salazar estaba en la línea para ser nombrado sustituto de Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización. Sin embargo, este nombramiento se frustró tras la publicación en eldiario.es de testimonios de varias mujeres que aseguraban haber sido víctimas de acoso sexual.

Una de las denuncias, procedente de una trabajadora de La Moncloa bajo las órdenes de Salazar, relataba comentarios obscenos sobre su vestimenta, mensajes intempestivos con invitaciones a cenar a solas y ofrecimientos para quedarse a dormir en casa.

Malestar y exigencias de las feministas del PSOE

El manejo del caso ha provocado una fuerte tensión interna. Políticas feministas del PSOE han exigido «explicaciones convincentes y pormenorizadas» sobre la gestión de las denuncias:

Andrea Fernández , portavoz del partido en la Comisión de Igualdad del Congreso , se mostró «disgustada y muy dolida» por la situación de las víctimas y pidió a la formación actuar «con la mayor contundencia posible».

, portavoz del partido en la , se mostró «disgustada y muy dolida» por la situación de las víctimas y pidió a la formación actuar «con la mayor contundencia posible». Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, instó al comité antiacoso del PSOE a elevar «de manera inmediata» las denuncias a la Fiscalía.

Pese a la presión, Ferraz evita, de momento, presentar las acusaciones ante la Fiscalía. Fuentes socialistas han reconocido que se cometió un error y que la gestión de las denuncias de dos militantes contra Salazar fue «mala», pero han prometido «máxima transparencia» en los próximos días para solucionar el asunto.