El santoral católico conmemora hoy, 31 de diciembre, la festividad de San Silvestre I, papa. Su pontificado es uno de los más significativos de la historia cristiana, ya que coincidió con el histórico paso de una Iglesia perseguida a una Iglesia tolerada y protegida bajo el mandato del emperador Constantino el Grande.

San Silvestre I, papa

Silvestre gobernó la Iglesia desde el año 314 hasta el 335. Su papel fue fundamental en la organización de la liturgia y la construcción de los primeros grandes templos cristianos de Roma.

La Paz de la Iglesia: Durante su mandato se consolidó el Edicto de Milán, que puso fin a siglos de persecuciones romanas. Fue el primer papa que no murió mártir después de una larga sucesión de predecesores que dieron su vida por la fe.

Otros santos que se celebran el 31 de diciembre

En el último día del año civil, la Iglesia también recuerda a otras figuras destacadas que cerraron su ciclo terrenal en olor de santidad:

Santa Catalina Labouré, virgen: Religiosa francesa del siglo XIX a quien se le apareció la Virgen María, dando origen a la devoción de la Medalla Milagrosa . Dedicó cuarenta años de su vida al cuidado silencioso de ancianos y enfermos en un hospicio de París.

Beatos