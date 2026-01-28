Comprueba si tu boleto ha sido premiado en el sorteo de esta noche. La combinación ganadora ya es oficial.

La Bonoloto, uno de los juegos más tradicionales y queridos de Loterías y Apuestas del Estado, ha celebrado su sorteo habitual de este miércoles. Con un precio de apenas 0,50 € por apuesta, miles de personas han buscado la fortuna seleccionando sus seis números de la suerte.

A continuación, te detallamos la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro para que puedas verificar tus apuestas de inmediato.

Combinación ganadora

Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de hoy, 28 de enero de 2026, son:

6, 7, 13, 26, 27, 29

• Número Complementario: 43

• Reintegro: 2

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Si todavía no eres un habitual de este sorteo, el funcionamiento es muy sencillo y accesible:

1. Selección de números: Debes elegir 6 números entre el 1 y el 49.

2. Apuesta mínima: Cada columna o apuesta tiene un coste de 0,50 €. Sin embargo, para que el boleto sea válido, es obligatorio realizar al menos dos apuestas (un total de 1 €).

3. Modalidades:

• Sorteo diario: Participas únicamente en el sorteo del día en que validas el boleto.

• Sorteo semanal: Te permite jugar en todos los sorteos restantes de la semana (de lunes a sábado), siempre que valides tu boleto antes de que se celebre el primero de ellos.

Reparto de premios

El objetivo principal es acertar los 6 números de la combinación ganadora (Primera Categoría). No obstante, también existen premios para quienes aciertan 5 números más el complementario (Segunda Categoría), 5 números, 4 números y 3 números. El reintegro devuelve el importe de la apuesta jugada si el número coincide con el de tu boleto.

Aviso importante: Esta información es meramente informativa. Aunque nos esforzamos por ofrecer datos precisos, la única lista oficial válida es la que emite la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Te recomendamos conservar tu boleto y validarlo en una administración oficial.

