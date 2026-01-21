El sorteo de la ONCE de hoy ha premiado al número 02508, cuya serie 030 ha resultado agraciada con ‘La Paga’. Por su parte, la combinación ganadora del Super ONCE ha dejado una variada distribución de premios entre los números 01 y 79.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este miércoles, 21 de enero de 2026, sus sorteos diarios de lotería. El Cupón Diario, el juego con más solera de la institución que se celebra ininterrumpidamente desde 1939, y el dinámico Super ONCE, han repartido fortuna en una jornada donde miles de participantes buscaban los principales premios en metálico.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de este miércoles ha sido el: 02508

Asimismo, el premio especial de ‘La Paga’, que otorga una renta de 36.000 euros anuales durante 25 años, ha correspondido a la serie: Serie 030

Este sorteo, que originalmente nació como el «Cupón Pro-Ciegos», ha evolucionado desde sus humildes comienzos de tres cifras hasta el formato actual de cinco dígitos, consolidándose como un pilar de la labor social de la organización en España.

Resultado del Super ONCE

El Super ONCE, el juego que permite elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80, ha arrojado la siguiente combinación ganadora en su extracción de las 21:15 horas:

01 – 02 – 07 – 10 – 11 – 16 – 20 – 22 – 26 – 29 – 33 – 41 – 51 – 53 – 56 – 69 – 73 – 77 – 78 – 79

Los premios de este sorteo varían en función de la cantidad de números seleccionados por el apostante y el importe jugado, ofreciendo múltiples categorías de acierto.

Próximos sorteos y validación

Tras la jornada de hoy, los aficionados a los juegos de la ONCE ponen ya la vista en el Cuponazo de este próximo viernes y el Sueldazo del fin de semana, sorteos que ofrecen cuantías superiores al cupón tradicional de lunes a jueves.

Recuerde que esta información es de carácter informativo. La única lista oficial de premios válida es la publicada por la ONCE. Se recomienda verificar sus boletos a través de los canales oficiales o puntos de venta autorizados.