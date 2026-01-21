El FC Barcelona logró una victoria clave por 2-4 ante el Slavia de Praga en la séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en un partido intenso disputado en el Fortuna Arena. El triunfo permite al conjunto azulgrana mantenerse en la pelea por los puestos que dan acceso a los octavos de final.

El encuentro comenzó de forma complicada para el Barcelona, ya que el Slavia de Praga se adelantó en el marcador y puso en aprietos a la defensa visitante. Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick reaccionó con personalidad y fue capaz de remontar gracias a una mayor calidad en ataque y un mejor control del balón.

Durante la primera mitad, el conjunto azulgrana fue creciendo con el paso de los minutos y encontró el empate tras una buena acción colectiva. Antes del descanso, el Barcelona logró darle la vuelta al marcador, lo que le permitió afrontar la segunda parte con mayor tranquilidad.

En el segundo tiempo, el Slavia volvió a apretar y consiguió recortar distancias, pero el Barcelona respondió con contundencia. Fermín López fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, liderando el ataque y siendo decisivo en los momentos clave. Dani Olmo, saliendo desde el banquillo, aportó dinamismo y gol, mientras que Robert Lewandowski sentenció el partido con el cuarto tanto azulgrana.

Con este resultado, el Barcelona suma tres puntos fundamentales que refuerzan sus opciones de clasificación en el grupo. El Slavia de Praga, pese a su esfuerzo y a un planteamiento valiente, queda en una situación muy comprometida de cara a las últimas jornadas de la fase de grupos.

Si quieres, puedo adaptarla a un estilo más breve, más periodístico o para un trabajo escolar o medio digital.